Granada insiste en la conexión con Chana y Genil en sus alegaciones al Plan de Transporte Metropolitano

" Granada tiene un modelo de éxito como es la línea 33 , que conecta un extremo de la ciudad con otro y que da servicio a miles de usuarios, y consideramos que éste es el modelo a seguir, no saturar el Camino de Ronda y el propio centro de la ciudad con autobuses verdes como propone la Junta. Eso es una locura".

"Esto que parece tan de sentido común, la Junta no solo no lo aborda, sino que lo que hace es meter más coches, especialmente en las grandes superficies. En nuestras alegaciones le pedimos que dote a Granada de intercambiadores que permitan la conectividad con el metro o con otros medios de transporte públicos y que, además, sean un tope para la entrada de vehículos privados en la ciudad".

Así, ha insistido en que " el PP sigue empeñado en recuperar iniciativas que desgraciadamente se parecen mucho a la LAC y que provocaron el desmantelamiento del sistema de autobuses que tuvimos que recomponer con mucho esfuerzo". El regidor, que ha comparecido junto a la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, ha lamentado además que "este Plan de Movilidad de la Junta parece hecho por alguien de Sevilla o de Valladolid, y no desde Granada, porque desconoce la vida de un granadino o granadina", ha asegurado.

Para Cuenca, "el planteamiento que hace la Junta de Andalucía volviendo a insistir en la ampliación del metro por el centro, abriendo una zanja por la Avenida de La Constitución, Gran Vía o Reyes Católicos, no es la solución a la movilidad de esta ciudad y de su área metropolitana. No es el momento de abrir en canal el centro de la ciudad, es el momento de facilitar la llegada a Granada de miles de habitantes del área Metropolitana con nuevas líneas de metro", ha argumentado.

Así la ha detallado el alcalde, Francisco Cuenca, quien ha dado a conocer las alegaciones que la ciudad presenta a un documento que, según ha dicho, " no se ajusta a la realidad de Granada y su área metropolitana y que parece elaborado por personas que no son de esta ciudad".

"Estas medidas no nacen de la improvisación"

Tras las declaraciones de Cuenca, la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado explicando que este Plan "incluye medidas que no nacen de la improvisación, sino de un estudio serio y riguroso, con la utilización de herramientas como la modelización del sistema de transporte y métodos de análisis como el de Coste Beneficio y Multicriterio".

La Junta ha puesto énfasis también en que en la elaboración del mismo han participado representantes de los organismos autonómicos competentes en Medio Ambiente, Salud, Cambio Climático y Calidad del Aire así como representantes del Instituto Andaluz de Administración Pública a través del departamento de Evaluación de Políticas Públicas; además los trabajos "han estado coordinados por el equipo de JASPERS" (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) de la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones que "ofrece el asesoramiento independiente a los Estados miembros con el fin de ayudarles a preparar propuestas de planificación de alta calidad para grandes proyectos de inversión regionales".



El Plan, según reza el comunicado, "se debe entender como un documento técnico vivo no como un instrumento político que ha contado con el consenso y la participación de los principales actores en la movilidad del área de Granada desde su comienzo". En este sentido, la Junta recuerda que el pasado mayo se celebraron unas Jornadas Participativas en las que "se puso de manifiesto el diagnóstico de la movilidad del área metropolitana y con ello los principales problemas, necesidades y retos" y en las que participaron todos los agentes implicados.



Posteriormente, en octubre de 2022 se aprobó por la Comisión de Redacción del Plan, compuesta por representantes de todas la consejerías de la administración autonómica de la Junta de Andalucía así como representantes de la Administración Estatal la Versión Preliminar del Plan.

La Junta también ha recordado que hoy acaba la fase de Exposición Pública y Trámite de Audiencia, que finaliza hoy 20 de febrero al Plan y que ahora se estudiarán las alegaciones y se valorarán para su posible inclusión en la versión final, que a su vez se someterá a distintos informes.