De Granada a New Jersey gracias a la beca Fulbright

A Jorge Márquez, profesor de Física del Colegio Los Olivos de Málaga, hay que agradecerle el 'buen olfato' que tuvo. Hace unos años fue decisivo para que Roberto Corral López (Málaga, 1996) decidiera que lo suyo, lo que de verdad le gustaba, lo que le motivaba, era la Física. Hasta entonces, a pesar de las buenas notas, ninguna materia había despertado un interés especial en este joven malagueño, que hoy prepara su doctorado en la Universidad de Granada. "Estudiaba porque tenía que hacerlo". Un día aquello cambió, y de la obligación se pasó a la auténtica devoción.

"Me preparé dos o tres días antes" de la cita de las Olimpiadas de Física. A pesar de lo escueto del entrenamiento, Roberto ganó. Y aquello cambió definitivamente el panorama. "No me lo esperaba. Llegó una carta y fue un momento muy emocionante... Aluciné". Con esta dosis de entusiasmo comenzó a hacer problemas para la fase nacional, a prepararse. "Quería hacerlo bien, así que me puse a ello. Eso me sorprendió". En aquella cita, de la que sobre todo recuerda los nervios -"Era la primera vez que estaba nervioso con un examen porque me importaba"- que pasó. El resultado es lo de menos, pero aquella experiencia le ayudó a decidir que sí, que lo suyo era la Física. Nada que ver con los antecedentes familiares.

Vino a Granada, a la Facultad de Ciencias de la UGR, con más dudas que certezas y la aprensión que conlleva dar el paso del Bachillerato a la Universidad. "Al principio lo pasé mal, pero con perspectiva ha sido la mejor decisión de mi vida".

En casa, su hermano mayor, Cristóbal, y su primo Carlos, ya he habían puesto sobre aviso sobre lo complicado que puede resultar encajar el ritmo de trabajo que implican los estudios universitarios. El primero cursaba Ingeniería y el segundo estaba en Física. "Yo creía que iba a suspender... pero desde el minuto uno me puse a trabajar". Roberto todavía recuerda el primer examen, el de Análisis Matemático, asignatura que tuvo con Antonio Moreno Galindo. "Muy buen profesor". Lo superó. Y con nota. "Desde entonces seguí trabajando" y no ha parado. Ahora está en el tercer año de doctorado, dentro de la rama de Física de Sistemas Complejos y Ecología Teórica, dirigido por Miguel Ángel Muñoz y codirigido por Pablo Hurtado. Sobre su área de trabajo, Roberto lo explica de forma didáctica: La ciencia puede llegar a entender perfectamente el funcionamiento de una neurona. Como se forma, qué funciones tiene. Pero un cerebro es mucho más que la suma de millones de estas célula. "Un todo no es la suma de sus partes". La Física lo que pretende es conocer el funcionamiento de esas estructuras.

Animado por la experiencia de Guillermo Barrios, que estuvo el pasado curso en el IBM Thomas J.Watson Research Center, ubicado en Nueva York, Roberto pidió una de las codiciadas becas Fulbright. Y la ha conseguido. A partir de junio investigará en la Universidad de Rutgers, en New Jersey (EEUU), durante seis meses y medio. "Tenía ganas de vivir una experiencia en Estados Unidos", declara sobre el periodo que pasará al otro lado del charco.

Mientras llega ese momento, trabaja en la Facultad de Ciencias y también saca tiempo para sus aficiones, el deporte, el ajedrez y la naturaleza. Otro de los puntos de interés del joven malagueño es aprender idiomas. Ya habla inglés e italiano con fluidez y en unos días comenzará a recibir clases de francés.

Reconoce que está en la investigación porque es lo que le gusta. Sí observa que uno de los problemas de la carrera científica es lo "difícil" que es estabilizarse, algo que, a su juicio, "se puede solucionar con inversión. No es algo inherente a la investigación". A pesar de ser consciente de las complicaciones que conlleva dedicarse a la ciencia, asegura que en un principio su sitio está ahí, en intentar comprender el mundo desde la Física. "Está en casi todo". Sí reconoce que le gustaría desarrollar su carrera en el sistema universitario andaluz. De ciudades como la suya de nacimiento, Málaga, y la de adopción, Granada, destaca su calidad de vida, algo que valora por encima de otros aspectos.

Precisamente para ahondar en ese conocimiento ha sido becado por el prestigioso programa Fulbright y la Junta de Andalucñia. En total, son diez los beneficiarios en la comunidad en esta convocatoria para estudiantes de posgrado y doctorado. Además de Roberto, por la Universidad de Granada está becada otra estudiante, Sara Arenas León, que cursará durante dos años un máster en Lengua y Literatura Chinas en la Universidad de Chicago, indica la Administración en un comunicado, en el que recuerda que en España, la Comisión Fulbright se creó en 1958 y desde ese año ha otorgado más de 9.000 becas a ciudadanos españoles y estadounidenses para el desplazamiento al otro país a estudiar, investigar, conocer su cultura y transmitir la propia, convirtiéndose en exponentes de lo que se denomina diplomacia pública.

Por otro lado, también ha sido becado Sergio España, licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada que cuenta con un máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico de la Universidad Pablo de Olavide, institución en la que desarrolla estudios de Doctorado. Continuará sus investigaciones con una estancia predoctoral de seis meses también en la Universidad Rutgers en el campo de la Traducción museística, la Lingüística textual y la Museología.