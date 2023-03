Granada recurrirá ante los tribunales la declaración de la capital como Zona de Gran Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Comercio de la ciudad van a imponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales contra la decisión de declarar a toda la capital como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), adoptada por la Junta de Andalucía a finales del mes de enero.

Esta declaración permite que todos los comercios de Granada capital, independientemente del barrio en el que se sitúen, puedan abrir sus tiendas los domingos y los días festivos de los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Una medida que ha sido rechazada por los pequeños comercios de la ciudad, que aseguran que no podrán competir contra las grandes superficies ni contra los comercios de franquicias.

La presentación de este recurso se producirá una vez agotada la vía administrativa, habiendo sido rechazado por la Junta un recurso de reposición que el Ayuntamiento había interpuesto ante esta decisión.

Por el momento, la declaración de Granada como ZGAT se mantiene, por lo que el primer domingo de abril, el próximo día 2, los comercios que así lo deseen podrán abrir. Se da la coincidencia de que este día es Domingo de Ramos, el primer día grande de la Semana Santa granadina, y se espera una gran afluencia de turismo y visitantes a la capital

El Ayuntamiento de Granada ya se mostró a finales del año pasado dispuesto a "llegar hasta las últimas consecuencias", sin descartar acudir a la vía judicial, para evitar la liberalización de horarios comerciales derivada de la declaración de toda la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística, al entender que "sería devastador para el comercio local y de proximidad". Con este anuncio, realizado este jueves por el concejal de Turismo, Eduardo Castillo, se busca paralizar la implantación

El Consistorio pidió que en los diversos recursos presentados ante la Junta que se limitara exclusivamente a las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco esa declaración de ZGAT. Estas zonas son el entorno de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín, que ya tenían esta denominación legal en lo que a comercio se refiere.

Entre los motivos esgrimidos para ello, el Ayuntamiento trasladó en sus alegaciones la unanimidad tanto del sector comercial como de los distintos grupos municipales, recordando que hasta 2022 era este entorno patrimonial el que había permanecido vigente como zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales. Junto a ello informaba de la concentración de turistas en el entorno de la zona patrimonial, y de la existencia de un gasto medio por turista de 72,70 euros y una media de pernoctaciones 1,89, entre otros asuntos.

La Junta no ha aceptado ninguna de las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Granada por considerar que "no está suficientemente justificada con criterios y datos objetivos la restricción territorial solicitada y por no justificar los motivos por los cuales se excluye el resto del municipio, en el que se ubican más del 80% de las plazas de alojamientos turísticos y más del 60% de los BIC existentes, en base a los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor".