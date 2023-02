Los comercios y el Ayuntamiento de Granada piden una moratoria a la aplicación de la Zona de Gran Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Granada y los comercios del centro siguen pidiendo a la Junta de Andalucía que la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), aprobada en enero y que libera de horarios de apertura a las tiendas del término municipal de la capital en los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre, no se aplique. Una petición de moratoria a la que este jueves se ha sumado el PSOE, demandando al Gobierno autonómico sensibilidad con los autónomos de la ciudad.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, han reivindicado esa moratoria en la implantación del ZGAT, mientras a nivel nacional se reforma la ley que permite este tipo de declaraciones y que obliga a que en los municipios de más de 100.000 habitantes, si se cumplen determinados indicadores (como por ejemplo más de 600.000 pernoctaciones al año o puertos con cruceros turísticos con más de 400.000 pasajeros), se debe declarar al menos una zona de gran afluencia turística.

Granada ya tenía como zona ZGAT el entorno de la Alhambra y el barrio del Albaicín, y ha luchado porque esta se mantuviera como tal, pero la Junta no ha aceptado las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento por considerar que "no está suficientemente justificada con criterios y datos objetivos la restricción territorial solicitada y por no justificar los motivos por los cuales se excluye el resto del municipio, en el que se ubican más del 80% de las plazas de alojamientos turísticos y más del 60% de los BIC existentes, en base a los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor".

"Estamos sumándonos al sector para reivindicar sensibilidad y respeto. Sensibilidad porque la declaración por parte de la Junta de Andalucía de Zona de Gran Afluencia Turística durante todo el año y toda la ciudad está directamente atacando a la defensa y mantenimiento de ese pequeño comercio. Un pequeño comercio que se ve atacado y con falta de respeto. La Federación Provincial de Comercio, la Federación Municipal, los sindicatos, todos reclaman, como pide el Ayuntamiento de Granada, una moratoria sobre esa aplicación del ZGAT", ha asegurado Cuenca.

Según el alcalde de la ciudad, con esta medida el Gobierno autonómico hace una defensa de las grandes superficies comerciales. "Ya ni siguiera de sus trabajadores, a los cuales se les está atacando la conciliación familiar. Hay que sumarse al sector, pedir sensibilidad, y pedir una moratoria".

"Habrá que cambiar la Ley, y mostramos nuestra voluntad de pedir modificar la Ley, pero mientras tanto hay que aplicar una moratoria que les permita salir adelante a estas miles de familias granadinas que se la juegan cada día levantando la persiana. Ese es el planteamiento que estamos defendiendo, reclamando unanimidad de todos los sectores. Pedimos sensibilidad y la aplicación de esa moratoria que les permita mantenerse a los pequeños negocios. El planteamiento actual de la Junta no escucha la voz unánime de todo el sector del comercio, que pide una moratoria mientras se cambia la ley", ha demandado el alcalde.

El PSOE pide negociación

Por su parte, el secretario de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha considerado que la Junta ha llevado a los comercios de Granada a esta situación como consecuencia de que "no hay una política ni de apoyo ni de tener en cuenta que no se puede competir con esas grandísimas superficies que quieren libertad de todo. De horario, de días, de elementos y campañas como las rebajas cuando quieren y en cualquier momento. No es posible seguir con una desregulación total, o una regulación que protege al grande frente al pequeño".

"Los pequeños comercios claramente no pueden competir o compiten en situación de desigualdad con las grandes superficies, con esas grandes marcas que van ocupando nuestros centros históricos y van dejando menos espacios al comercio tradicional, y también menos oportunidades al comercio de barrio. Los centros históricos no pueden ser parques temáticos de un turismo que vea el patrimonio, porque la ciudad necesita que esos visitantes compren en nuestros comercios, que dejen recursos económicos, y eso hay que mantenerlo protegiendo y desplegando estrategias de apoyo económico, regulatorio y real a la situación que demandan", ha defendido Espadas.

El secretario socialista también ha pedido a Juanma Moreno que se siente a hablar con los alcaldes y los comerciantes de Andalucía y que los escuche cuando van a llevarle propuestas, reivindicaciones y problemas. "Desde el Parlamento Andaluz le exigimos que se implique con Granada, y que aparte de pasear y ver las maravillas de la ciudad, que se siente con los sectores que le demandan acciones concretas".

El comercio reclama que el ZGAT no se aplique y cambiar la ley

El presidente de la Federación Municipal de Comercio y del Centro Comercial Abierto de Granada, Ángel Rodríguez, ha asegurado que la implantación de la ZGAT supondrá destruir empleo, negocios tradicionales del centro y "cargarse la conciliación familiar". "Todas las tiendas de menos de 300 metros cuadrados tenemos libertad absoluta de horarios, por tanto, podríamos abrir todos los domingos del año. Y si no lo hacemos es porque tenemos que descansar".

"Hay que ser generosos, ponerse a trabajar en común, y no utilizar esto como un arma arrojadiza. Hacer que las cosas vuelvan a la normalidad de los festivos. Esto es una ley que hay que cambiar en Madrid, es una ley de hace más de 10 años, que se tomó como medida anticrisis, y fue la misma ley que se cargó las reglas que todos nos habíamos dado para las rebajas. Si esto se lleva a cabo serán muchas las capitales de provincia de Andalucía que se verán avocados al cierre de muchos establecimientos. Con lo cual lo que pido es generosidad", ha solicitado.