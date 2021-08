Granada acumula 2.431 casos sancionados de botellón en lo que va de año

La Policía Local de Granada, de la mano del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, presenta un estudio preliminar que recoge la incidencia del botellón en la capital desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2021, con el objetivo de prevenir y evitar este tipo de actos incívicos que se dan mayormente en la juventud, los cuales son también un foco de propagación del Covid entre quienes los practican. Este informe, que se centra básicamente en el número de procedimientos sancionadores, arroja de un total de 2.431 actuaciones coercitivas por parte del cuerpo de seguridad municipal, una cifra que se ha incrementado desde que se acabó el toque de queda, especialmente a altas horas de la madrugada.

El estudio preliminar, pormenorizado por barrios, calles con mayor número de reuniones y horas en las que se dan con más frecuencia, tiene como objetivo recoger datos y utilizarlos para un plan de prevención de este tipo de actividades incívicas.

El distrito que registra más actos incívicos es el Albaicín, 680 intervenciones que han conllevado expedientes sancionadores en el Albaicín, lo que supone el 28% del total. Los lugares más frecuentados por los botellones son San Miguel Alto, Placeta de los Carvajales, Zenete, Pilar Seco, San Nicolás, Huerto del Carlos o Mirador de la Churra.

El segundo lugar de este particular ranking lo ocupa el distrito Centro: con 547 sanciones que representan un 23% del total de intervenciones con los lugares más concurridos en la Placeta del Sol, Almanzora Alta y Plaza de los Lobos, donde más que jóvenes suelen reunirse personas indigentes.

El tercer lugar con más actuaciones coercitivas es el distrito Ronda, con 469 intervenciones, el 20% del global. Los lugares con mayor incidencia de botellón son Elena Martín Vivaldi, Callejón de Jaque, Glorieta de Arabial y Virgen Blanca.

A continuación, en la lista les siguen el distrito Beiro, con 315 intervenciones, un 13% de la totalidad; el distrito del Zaidín: 195 casos, con el 8% del global y concentraciones especialmente en Don Bosco y Fontiveros; distrito Genil, con 102 intervenciones sancionadoras, el 4% de las 2.431; distrito Chana, con 52 intervenciones, el 4% del conjunto; y el distrito Norte, con 44 actuaciones coercitivas, el 2% del total, repartidas en horarios tardías, entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana.

El Ayuntamiento de Granada sirvió ayer como escenario para presentar este estudio, con la presencia de la concejal de Seguridad Ciudadana y alcaldesa en funciones, Raquel Ruz y del nuevo jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno. La edil destacó que el nuevo plan responde a la nueva etapa abierta por el equipo de gobierno marcada por la “transparencia” basada en “datos, fruto del esfuerzo, el examen y análisis exhaustivo de los problemas de la ciudad, como el botellón”, de tal manera que “nos va a permitir actuar con mayor eficacia y eficiencia, gracias a que ahora sí sabemos las horas, días y puntos concretos dónde se produce, pondremos en marcha todos los medios materiales y humanos que tenemos en el servicio público de la Policía Local”.

Raquel Ruz se mostró convencida de que “este estudio exhaustivo, nos va a permitir en el mes de septiembre, cuando resurja ante la llegada de los estudiantes a nuestra ciudad el fenómeno del botellón, estar totalmente preparados ya que por fin sabemos dónde actuar, cómo y con qué medios atajar este fenómeno” y recordó que “sin ser un delito, el botellón no es sólo un problema de convivencia, sino que, en una situación pandemia, es también sanitario, tal y como constata el alto índice de contagios que se producen en estas concentraciones”.

Raquel Ruz reseñó que, gracias a este informe, “contamos con una orientación que nos va a permitir anticiparnos y contar con presencia policial en los espacios donde se producen la concentración de jóvenes, de tal manera que podremos disuadir con antelación la celebración de botellones, aunque este es un problema que no solo es de la administración local, sino de todas las administraciones”.

El superintendente jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, por su parte, puntualizó que, “frente al anterior equipo de gobierno que solo contó con una unidad específica de Policía Local, ahora toda la plantilla de agentes locales va a trabajar para atajar los botellones, porque es el principal problema de convivencia y desde el punto sanitario que tenemos ahora mismo en Granada”.

Así, según explicó Moreno, “se van a involucrar a todos los agentes disponibles, ya que no se puede atajar un problema global con unidades específicas”. En este orden de cosas, “dado que no hay personal para estar en todos los lugares a la vez”, en los diferentes picos de botellones coincidentes en los diferentes distritos, “las intervenciones se empezarán donde haya mayor relevancia, porque no da tiempo a todo”, subrayó el súper intendente.

En este sentido, el jefe de la Policía Local aseguró que el nuevo plan de intervención contempla “una actuación individualizada, en función a la idiosincrasia de cada distrito, que necesitará en función de la incidencia una dotación policial en función a sus necesidades”, si bien ha especificado que “incrementaremos la presencia en las zonas donde tienen mayor incidencia los botellones”.

Junto a la presencia policial, el plan se contemplará con un incremento de la actividad informativa y de prevención en las redes sociales de la propia Policía Local de Granada, ya que la juventud tiene gran actividad y presencia en este canal de comunicación; la reanudación de charlas de prevención sobre los efectos nocivos de las actividades incívicas en centros educativos de la ciudad, una “mayor cooperación y colaboración entre administraciones públicas”, a la vez que se prevé la actualización de la normativa sancionadora adaptada al nuevo contexto social existente.