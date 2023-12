Granada alcanza la cifra más alta del siglo en madres por encima de los 40 años

El año pasado nacieron en la provincia de Granada, según las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 7.057 personas, la segunda cifra más baja de toda la serie histórica, que se remonta a 1965, y que al mismo tiempo supone solo siete alumbramientos más que el primer puesto, 2020. La explicación, al menos con los datos que ofrece el INE, podría estar en la edad a las que mujeres deciden ser madres, que el pasado año se convirtió de nuevo en una marca histórica al alcanzar el máximo del siglo en mujeres que son madres en edades entre los 40 y 49 años.

Si bien es cierto que el grueso de nacimientos se encuentra en madres de entre 30 y 39 años (4.184 el pasado año), los último datos de la estadística del INE, apuntan hacia un posible cambio de tendencia. De esta forma, centrándose únicamente en el presente siglo, las 620 granadinas que dieron a luz a partir de los 40 en 2022 supone un crecmiento de más del 200% con el año 2000, cuando fueron cien las madres en esta edad. A partir de ahí la provincia ha registrado un crecimiento, lento pero sostenido, hasta la cifra más reciente, con la excepción lógica de los años del Covid-19.

Como es lógico, la cifra va cayendo al ir soplando velas. De forma pormenorizada, los datos del INE muestran cómo a las 218 granadinas que tuvieron un hijo en 2022 con 40 años les siguen las 164 con 41 años y las 97 con 42. Finalmente, tan solo hay dos mujeres que fueron madres el pasado año con 49, exactamente el mismo guarismo que suman todas aquellas que cuentan con 50 o más años.

Volviendo al cambio de tendencia antes apuntado, ese cobra también relevancia si se tiene en cuenta que el grupo de edad de entre 20 y 29 años trajo al mundo a 2.059 personas en 2022, la segunda cifra más baja de la serie, a pocos números de los 1.995 de 2021. Por su parte, el grupo de menores de 20 años (incluyendo también a las menores de 15) ocupa la tercera posición más baja de la serie, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Aunque la información del INE no indica si se trata de madres primerizas o a esa edad tienen a su segundo, o tercer, hijo, sí que indica la edad a la que las mujeres de la provincia contraen matrimonio y, nuevamente, el grupo de entre 40 y 49 años volvió a marcar su número más alto de la serie histórica, con un total de 657 granadinas que dieron el "sí, quiero" en esa edad.

De nuevo aquí, conviene aclarar que no es igual la situación de 2022 con la que se vivía por ejemplo al principio de la serie histórica. La Ley de Divorcio, que permitiría romper una unión e iniciar otra, no llegaría a España hasta 1981, mientras que el matrimonio homosexual, que también elevó el número de uniones, civiles en este caso, no se aprobó hasta el presente siglo.

Pese a todo, este grupo etario lleva siendo el predominante en Granada, también en hombres, desde el principio de la centuria. Así, frente a los 657 uniones de hace un año, en 2019, que ocupa la segunda plaza, se dieron 516, solo una más que en 2021.

La mayor edad para ser madre entre las granadinas también tendría respuesta en la imagen, también al alza, de parejas DINK, anglicismo para describir las parejas con dos nóminas, pero sin hijos. Según un informe reciente elaborado por Habits, que recoge cerca de 2.000 indicadores económicos y sociodemográficos que ofrecen un retrato estadístico preciso de la sociedad española, cada vez son más las parejas con dos sueldos que priorizan el poder adquisitivo y la libertad a tener descendencia. Son parejas que generalmente se caracterizan por un poder adquisitivo medio-alto y con tiempo para el ocio, por lo que a menudo son foco de interés para las entidades financieras y las grandes marcas.

Una generación DINK que entre los jóvenes (menores de 35) es del 6,1% en Granada, un porcentaje que solo supera Córdoba y Huelva, ambos con un 6,2%; mientras que en adultos (entre 35 y 65 años) es del 10,1%, colocándose de nuevo en la primera posición andaluza.

Crecen los matrimonios civiles

Como era esperable, la Ley del Divorcio y la aprobación del matrimonio homosexual han tenido un efecto directo en el tipo de matrimonios. Así, de acuerdo a la información disponible en el INE, 2022 fue el año donde más bodas civiles se realizaron en Granada, con un total de 2.562, algo más del 72% de los matrimonios (3.525), frente a los 963 que se oficiaron ante un cura, que al mismo tiempo suponen una de las cifras más bajas de la serie histórica, que se remonta a 2010.

Por su parte, aunque es cierto que el matrimonio entre personas del mismo sexo también se encuentran en su cifra máxima, siguen siendo minoritarios en términos generales. Así, de esos pocos más de 3.500 matrimonios que se realizaron el pasado año, la práctica totalidad (3.408) fueron entre personas de diferente sexo, mientras que en solo 117 los cónyuges eran del mismo sexo.

Al mismo tiempo, los datos del INE muestran cómo, salvo casos puntuales, los matrimonios entre personas del mismo sexo se realizan mayoritariamente entre mujeres, aunque sin gran diferencia. De esta forma, el pasado año fueron 64 las parejas de mujeres que dieron el "sí, quiero" frente a 53 hombres, mientras que en 2021 el balance fue de 49 a 38.