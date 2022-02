Granada aumenta las cifras de turistas en 2021 pero sigue lejos de las visitantes de antes de la pandemia

A Granada le siguen faltando la mitad de los turistas que tenía antes de que estallara la pandemia de coronavirus. Son los datos oficiales desvelados esta semana por la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, que arrojan que la provincia fue punto de llegada de 2.503.831 visitantes durante 2021, 100.000 menos que el número ofrecido hace unas semanas en la Feria Internacional de Turismo Fitur, y que hablan de una situación lejos de la real, que se está en una fase de recuperación, y de las enormes particularidades y alteraciones en los datos que deja el Covid-19. Porque Granada es la provincia donde menos ha crecido el turismo en Andalucía este último año, un 36,4%, a pesar de mantenerse como el sitio al que mejor ponen nota los turistas que pasan por el sur con una nota de 9 puntos sobre 10.

Ya los hosteleros y empresarios del turismo granadino vienen avisando desde hace tiempo que, a pesar de que los datos de ocupación y visitas están yendo al alza, a la provincia le queda por recuperar el plus que les ofrecía el turismo internacional y de turoperadores. En concreto, los 2,5 millones de visitantes que vinieron a Granada durante 2021 son casi exactamente la mitad que los que hubo en el último año sin pandemia, en concreto el 49,46% del total de 2019 que fueron el récord absoluto de la historia de la provincia con 5.062.188 turistas.

2021 estuvo marcado en Granada por la limitación de la circulación entre provincias en los tres primeros meses del año a causa de las restricciones por el coronavirus, que a pesar de la recuperación progresiva de la normalidad gracias a la vacuna, esta no llegó a tiempo para 'salvar' momentos álgidos de la temporada como la Semana Santa o la festividad del Corpus Christi. Además, la actividad aeroportuaria no se ha recuperado todavía y hasta noviembre no aterrizó en Granada el primer vuelo internacional de línea desde marzo de 2020. Por si fuera poco, tampoco las conexiones ferroviarias por Alta Velocidad no se han restablecido por completo con Madrid ni con Sevilla, y una de las relaciones que más potencialidad turística tendría para Granada, como los trenes Avant con Málaga, siguen sin ponerse en marcha y tras las últimas informaciones, lo harían de forma poco competitiva para la atracción de turistas de calidad que puedan realizar estancias largas. Y para terminar la faena, la irrupción de la variante Ómicron del coronavirus echó por tierra unas perspectivas turísticas para la Navidad que no se cumplieron, con muchas cancelaciones de viajes a última hora.

Menor crecimiento

El informe deja a Granada como la provincia andaluza en la que este año ha crecido menos el número de turistas, aunque es la tercera que ha sido más visitada. Se supera a Sevilla (2.381.177 turistas en 2021), pero se está por detrás de Málaga (5.282.595) y Cádiz (3.882.493). Sin embargo, en la comparación de crecimiento solo lo hace en un 36,4%, la única provincia andaluza por debajo del 50% y lejos de la media interanual de la comunidad que está en el 49,8%. Aun así, llama la atención el incremento de turistas en Huelva, que prácticamente dobla los turistas recibidos en 2020 (98,1% más), Córdoba (95,8%), Jaén (92,8%) o Almería (83,2%). Estas cantidades vienen a decir que, a pesar de las buenas calificaciones que recibe Granada a posteriori por los turistas, durante 2021 ha entrado más en competencia con otros destinos de la comunidad que en el año de la pandemia.

Al menos este 2021 sí deja Granada con un buen sabor de boca con el gasto medio diario por turista, que se queda como el tercero mejor de los últimos diez años. Así, los visitantes que llegaron a la provincia gastaron el año pasado 67,3 euros cada día, un 5,3% más que en el 2020. Solo se gastó más en 2018 (70,4 euros por jornada) y en 2019, último ejercicio previo al coronavirus, con 69,3 euros de gasto medio diario. Esta cantidad está ligeramente por debajo de la media andaluza, que se ha quedado en 68,6 euros.

De todas formas, en las cifras oficiales de turismo en Andalucía, llama la atención que Granada haya bajado durante 2021 el periodo de estancia media de visitantes en sus alojamientos. En el año de la pandemia los turistas pasaron más tiempo en la provincia que en el último ejercicio, aunque haya tenido muchas menos restricciones a la movilidad que en 2020, cuando la duración de las estancias fue de 5,3 días frente a los 4,8 últimos. En este apartado, Granada se queda por debajo de la media andaluza (6,9 días), por debajo de provincias como Málaga (8,3 días), Almería y Huelva (7,5) y Cádiz (7,1).

Granada se consolida como un destino intermedio entre el turismo de interior y de playa en este pasado 2021 pandémico, solo solo las estancias en Sierra Nevada pueden aportar un mayor número de pernoctaciones en la provincia. Y se nota en que adelanta a las 'rivales' como Sevilla (3,8), Córdoba (3,0) y Jaén (2,7).

Esta tendencia a atraer al turista de fin de semana es a la que aspira en estos momentos Granada mientras no se recupere el turismo internacional. Andalucía recibió a solo un 20% de turistas extranjeros entre los procedentes de la Unión Europea y del resto del mundo, y cerca de la mitad, el 44,6%, eran visitantes residentes en la propia región, por lo que es difícil que, hasta que no haya normalización en la vida con el Covid y vuelva a haber vuelos y operaciones turísticas con el extranjero, Granada no alcanzará las cifras récord anteriores a 2020.

De octubre a diciembre de 2021

Esta impresión se consolida con los datos exclusivos del último trimestre del año. El periodo medio de estancia en Granada fue de exactamente tres días, o lo que vendría a ser lo mismo, el fin de semana. El prácticamente el mismo registro que en el mismo periodo de 2020 con 2,9 días de permanencia media en Granada, y eso que los meses que abarca fueron de octubre a diciembre, justo en los que Granada estuvo encerrada en sus límites provinciales y hasta municipales por la pandemia.

De lo que sí hablan los datos del último trimestre turístico en Granada es de una recuperación en auge. Se recibió a 733.503 visitantes entre esos meses, un 221,5% más que en el año 2020 que además suponen un tercio de todos los acogidos en 2021. Esta cantidad hizo que fuera el segundo mejor periodo trimestral del curso pasado, con una cantidad similar a la de los segundos tres meses de 2020, justo tras el confinamiento duro. En total, Granada recibió entre octubre y diciembre el 13,5% de los turistas de Andalucía al igual que Cádiz y por detrá de Málaga (26,7%) y Sevilla (15,9%).

Nivel del año 2000

El dato de turístico de 2021 en la provincia retrotrae a cifras de principios de este siglo. Sin contar con el año de la pandemia, el 2020, Granada no recibe tan pocos turistas desde el año 2000 cuando arribaron al territorio 2.228.642 personas. Aun así hay muchas diferencias con aquella época. En lo positivo, gastan ahora más dinero que antes (67,3 euros de media frente a los 45,1 de antes) pero pasan menos tiempo, un día menos (de 6 días a principios de siglo a los 4,8 actuales).

En cuanto a la valoración de uno a diez del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el año 2021 concedieron un 8,5 a su estancia en la región. Las provincias más valoradas fueron Granada, con un 9,0 y Jaén, Málaga y Sevilla con un 8,6. Los aspectos mejor valorados por los visitantes fueron los relacionados con los paisajes y parques naturales y la atención y el trato recibido.