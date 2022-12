Granada, "candidata de excelencia" que se quedó en puertas de conseguir la Agencia de Inteligencia Artificial

Más información Documento: BOE del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2022, por el que se determina la sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial

"Se considera una valoración de excelencia en base a las profundas divergencias existentes en la provincia de Granada y en general, en la comunidad andaluza, con respecto al resto del Estado español, disparidades/desigualdades que recoge la candidatura de Granada en su memoria". Así valora el Gobierno, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, la candidatura granadina a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial que finalmente se irá a Coruña. La opción gallega batió ayer a las otras quince propuestas, con Alicante y Granada como finalista en una pugna que ha dejado un sabor amargo en la capital, segura de sus opciones.

El BOE da cuerpo y texto qué se ha valorado de la propuesta granadina. "Las tres clasificadas como candidaturas de excelencia son A Coruña, Alicante y Granada", afirma el documento hecho público esta mañana, en el que se afirma que es la ciudad gallega la "mejor" en una decisión que se tomó por el órgano consultivo y refrendó el Consejo de Ministros. "La Comisión consultiva para la determinación de las sedes del sector público institucional estatal ha acordado recomendar al Consejo de Ministros la elección de la ciudad de A Coruña para albergar la futura sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Se considera que esta ciudad es la que mejor se adecúa a los requisitos establecidos". Así, se desgrana que la propuesta lanzada por el Ayuntamiento coruñés ha dispuesto una sede de gran amplitud, con más de 1.900 metros (que quintuplica lo requerido desde el Gobierno, 400 metros cuadrados) y alaba su "ecosistema universitario", así como los dos hubs de innovación.

"Adicionalmente, A Coruña ofrece una gran cantidad de compromisos, ayudas y facilidades en el ámbito familiar, de atención sanitaria, vivienda, educativa o cultural que facilita una integración y reagrupación familiar en la localidad", señala el BOE.

Se valora "de forma excelente" tener aeropuerto con conexiones, la formación universitaria en IA y las 4.200 empresas que concitan los dos centros de innovación digital. Hasta 103 empresas trabajan con IA. Cuenta con empresas "tractoras", como Inditex. El documento pone un pero a la propuesta gallega. "No obstante, no se refiere en la memoria al compromiso relativo a la asunción de costes financieros", elemento que sin embargo no ha perjudicado las aspiraciones coruñesas. Otro pero: "Aunque la candidatura incluye datos sobre los impactos y beneficios que la Agencia puede reportar, no se ha llevado un análisis proyectivo detallado".

A cada una de las candidatas se les ha asignado una tabla en la que la puntuación máxima era de 87. con un único elemento excluyente, contar con un inmueble. Una vez tasadas todas las opciones, tres ciudades pasaron a la final, entre ellas Granada.

A favor de Coruña se argumenta que su universidad "es la única universidad generalista de España con los grados de Ingeniería Informática con las cinco especialidades, un grado en Ciencia e Ingeniería de datos y un Grado en Inteligencia Artificial interuniversitario entre las 3 universidades del territorio, ofreciendo un total de 150 plazas y 60 plazas respectivamente".

"Entre los compromisos adicionales del Ayuntamiento de A Coruña se encuentran la creación de una Oficina municipal de bienvenida; en el ámbito sanitario ofrece un complemento para la atención sanitaria: odontología, hasta 2.200 euros por unidad familiar; oftalmología, hasta 250 euros por unidad familiar; otorrinolaringología, hasta 1.500 euros por unidad familiar; enfermedad, hasta 4.800 euros por unidad familiar; en el ámbito de la Vivienda el Ayuntamiento facilitará un bono para la adquisición de vivienda de hasta el 60 % de los intereses y por alquiler hasta 500 euros; y en el ámbito de la Educación, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, el Ayuntamiento facilitará una aportación económica para escuelas infantiles de hasta 500 euros por hijo, una beca de estudios para educación primaria, secundaria y universitaria de hasta 550 euros y a poner a disposición de los interesados el acceso a cursos de gallego, que incluyen tertulias, parejas lingüísticas, clubs de lectura, talleres y charlas y actividades de la cultura gallega".

Las bazas granadinas se enumeran en el mismo texto. Se destacan los malos números económicos que no son ningún secreto, la excelencia investigadora de la UGR o la masa crítica que supone la existencia de empresas relacionadas con la innovación y la tecnología. No cuenta con ningún cabo suelto, todo se valora de forma adecuada, tanto el ámbito formativo como la posibilidad de crecimiento para la región que supondría la AESIA. Y, sin embargo, la balanza se decantó del otro lado.