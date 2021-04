Granada capital roza el cierre perimetral a pesar de que bajan los casos de coronavirus

Dar los datos de forma errática saltándose días tiene estas cosas, que establecer seguimientos y tendencias siempre es más complicado. Después de un fin de semana sin partes de la Junta de Andalucía sobre el coronavirus por provincias, las cifras acaban de actualizarse con los números registrados el sábado y el domingo. Por un lado parece (parece) que sigue habiendo 'buenas noticias' puesto que en dos días el acumulado de contagios ha sido de 380, casi los mismos que se contabilizaron para solo 24 horas el sábado (con datos del viernes). Aun así, con estos 'efectos fin de semana' ya cada vez más distorsionadores, hay que mirar los casos diagnosticados y de esos 380, solo 15 son de estos dos últimos días, por lo que vuelven los retrasos de más de 24 horas cuando la semana pasada ya se habían normalizado. Así, Granada inaugura otra semana epidemiológica con una tasa de incidencia que se aproxima a los 500 casos, que en la capital es bastante peor: el cierre perimetral de la ciudad está a solo 24 puntos tras subir más de 50 desde el viernes. No ha habido ingresos nuevos en los hospitales, en principio buena noticia pero que no parece muy real, y el fin de semana deja 4 nuevos fallecidos.

Los datos en principio siguen dando números algo esperanzadores para el medio plazo más que para el corto. La actualización de datos de las últimas 48 horas arroja 380 contagios nuevos por coronavirus en la provincia de Granada. De entrada, y dentro de que es una cifra terriblemente alta, tiene una lectura a priori positiva. Si es verdad que, como insiste la Junta, se dan las cantidades acumuladas del sábado y del domingo, la media de casos en el fin de semana ha sido de 190. Es un número que para ser puesto en contexto se puede comparar con el del sábado (cuando fueron notificados), que alcanzaron los 390. Ya el lunes pasado, el primero desde que la Junta decidió que los domingos se apagaba la máquina informativa, el efecto de agregar casos notificados de dos días dio una cifra de 610 contagios, por lo que hoy se remiten a Sanidad un 37,7% menos de casos que la semana pasada.

Los datos acumulados por semana también parecen ir anunciando una progresiva ralentización del ritmo de contagios. Lo que todo indican los datos también es que, más que hablar de picos de la cuarta ola, se puede decir que será un 'repecho', una subida lenta y constante y, por lo que parece, bastante menos virulenta. Atendiendo a los datos agregados por notificación, en la última semana se certificaron 2.090 casos de coronavirus en Granada, a una media de 298 al día, mientras que en la anterior fueron 2.450, a un promedio de 350 cada jornada. ¿Cima de la ola ya? Aún es pronto.

Mirando los datos por fecha de notificación, y empezando por los acumulados, sí es cierto que hay un descenso también notorio del número de contagios. Hace dos semanas fueron 2.371 y en la última 1.926. Que siguen siendo una barbaridad, pero muestran un descenso. Y una interrogante: ¿Cuánto retardo están teniendo las notificaciones de datos con respecto a los diagnósticos? La semana pasada parecían estar al día pero con la actualización de hoy, eso se expande más allá de las 48 horas. De los 380 casos de Covid-19 notificados, solo 15 (10 el sábado y 5 el domingo) son del fin de semana. El resto se han ido recolocando incluso en días de hace dos semanas. Hay demasiado desfase y eso tira hace arriba de las tasas de incidencia sin demasiado ton ni son.

Y en estas se encuentra Granada capital, que tras subir más de 55 puntos durante el fin de semana, ya está a 24 casos relativos de alcanzar una incidencia acumulada superior a 500, y eso significa un nuevo cierre perimetral de la capital si este llega el próximo jueves. La incidencia acumulada en la ciudad es de 476 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas cuando el dato marcado el viernes fue de 424,1. La evolución en los próximos tres días será clave. De momento, la IA de la última semana en la capital granadinos es de 230,6 casos acumulados, yendo en remisión aunque entre el retardo en los diagnósticos y que es un ritmo alto de contagios, será muy difícil que Granada escape la próxima semana al cierre del municipio.

La tasa provincial sigue siendo la más alta de Andalucía con 467,5 casos por cada 100.000 personas en dos semanas. Las cosas están mal en la capital pero también en el distrito Metropolitano, donde la tasa está en 532,3 casos, y no presentan buena cara en la zona Nordeste, donde se han sobrepasado los 400 (401,2). En el área Sur ya se están por encima de 300 (308,7), aunque bastante por debajo de la media de toda la provincia. En lo referido a la ratio de contagios acumulados de la última semana, se observa un crecimiento de la cifra desde el viernes, pasando de 205,5 casos a 209,5, aunque la hace siete días esa media de casos era ligeramente más alta.

En la hospitalización, los números son terriblemente confusos y no se explican con un desfase de horas en los recuentos. La presión asistencia despunta con otro pico después de que ayer se marcara el mayor descenso de camas ocupadas en un día desde febrero. Lo ganado ayer se pierde hoy y eso que, según la Junta, entre el sábado y el domingo no ha habido nuevos ingresos hospitalarios en Granada, ni en planta Covid ni en UCI. No cuadra con las 15 camas ocupadas más con respecto a ayer (+16 en planta y -1 en UCI).

Sobre las nuevas admisiones por coronavirus, que no haya ingresos no es extraño, y menos en el parte de un lunes. El quid de la cuestión es que en este reporte se suman los datos de dos días, y desde después del verano pasado no pasaba que en dos días nadie ingresara por coronavirus. Es un dato que, si es real, es muy raro. La experiencia y la serie histórica también están para algo. La última vez que no se notificó ningún ingreso por coronavirus en Granada fue el lunes 8 de marzo. Al día siguiente de golpe se notificaron 88. Es decir, se acumularon cifras y la Junta no lo explicó nunca. Solo se sacó por deducción propia. Esta vez apunta a lo mismo, habrá que ser si con la misma contundencia.

El número de fallecidos notificados sube a 4 para un total de 1.644. Son ya 44 en lo que va de mes de los que 10 fueron diagnosticados durante este mismo abril (el más reciente, del pasado día 10). Los curados han dado un buen estirón con 622 para un total de 62.872. Los casos activos bajan hasta los 13.657.

La vacunación fue prácticamente testimonial con solo 12 dosis puestas ayer en la provincia, y de las cuales una tercera parte fueron para completar la pauta de dos pinchazos. Los porcentajes de vacunación no se mueven a falta de que hoy se reanude de forma masiva.