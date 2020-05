¿Granada es realmente la "capital del incumplimiento" durante el estado de alarma por coronavirus?

Hace una semana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acompañado del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, anunció qué zonas lograban el pase a la ya famosa Fase 1 en una comparecencia tras la que se generó gran controversia por el descuelgue de Granada y Málaga de ese avance. A raíz de entonces, comenzó a circular que Granada ciudad era "la capital del incumplimiento". Sin embargo, ¿esto realmente es cierto? ¿La ciudad de la Alhambra es la reina en saltarse las medidas decretadas durante el estado de alarma?

Para contestar a dicha pregunta, hay primero que situarse sobre el número de propuestas de sanción llevadas a cabo en Granada a lo largo de estos dos meses que acaban de cumplirse de estado de alarma. Según los datos a los que ha tenido acceso Granada Hoy, la provincia granadina habría alcanzado las 15.000 denuncias desde que el 14 de marzo el Gobierno central decretara el estado de alarma para todo el país.

Con el paso de las semanas y tras anunciarse por parte del Ejecutivo central cómo comenzaría a llevarse a cabo la desescalada en todo el país, los granadinos no faltaron a la cita en la que Illa y Simón se encargaron de anunciar qué territorios o áreas dejaban la Fase 0 y avanzaban hacia la 1, casi como si de un reality televisivo se tratase a tenor de la expectación que suscitó. Todo apuntaba a que el distrito sanitario de Granada capital y del Área Metropolitana -que incluye también al Poniente granadino- no lograrían dar ese paso adelante a tenor del alto número de contagios que aún contabilizaba, si bien, la Costa y el Nordeste provincial tenían todas las papeletas para lograr ese avance. Pero no, la capital y el Área Metropolitana acabaron arrastrando al resto de la provincia a quedarse en la Fase 0.

A la par que esto ocurría, el Ayuntamiento de Granada anunció que habría un endurecimiento a la hora de levantar actas de sanción a aquellos granadinos que incumplían las medidas de confinamiento, lo que hizo que el nombre de la ciudad de la Alhambra quedase marcada como el lugar donde más se incumplía el estado de alarma. Sin embargo, si se atiende al número de sanciones impuestas hasta entonces por la Policía Local de la ciudad la respuesta es clara: no, Granada no es la "capital del incumplimiento".

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, la Policía Local de Granada realizó 1.471 expedientes sancionadores desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo hasta el pasado 3 de mayo. Sin embargo, su homóloga en la capital vecina de Almería levantó 1.574 actas en el mismo periodo, lo cual demostraría que, en cuanto a número de denuncias, Granada no ostentaría dicha etiqueta.

A todo ello además habría que añadir que la diferencia de la tasa de población entre las dos capitales andaluzas es de 1,18% aproximadamente, teniendo la granadina más habitantes que su vecina, algo que además evidenciaría que la media de sanciones por habitante es menor en la ciudad de la Alhambra.

Así, un solo con un ejemplo, quedaría demostrado que, pese al alto porcentaje de infracciones contabilizado en la provincia, Granada no merecería esa etiqueta que se le ha impuesto durante los últimos días.