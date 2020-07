Hace años que se le ha puesto a Granada la etiqueta de ser capital de la marihuana. Y es que prácticamente cada día saltan titulares evidenciando una nueva operación policial en la que los agentes han descubierto alguna plantación de cannabis sativa en algún punto de la provincia. Tal es así que, durante el primer semestre del año, sumando las actuaciones llevadas a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil, se han efectuado en Granada un total de 279, lo que supone un 13% que en el mismo periodo del año anterior, en las que se han intervenido más de 79.000 plantas. Sin embargo, ¿Granada es realmente la capital de la marihuana?

"No es ni la primera, ni la última". Así de tajante se mostró este miércoles el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, Francisco García Sánchez, cuando fue preguntado por esa etiqueta sobre el cultivo y tráfico de cannabis sativa en la provincia. Y es que, según García Sánchez, "Granada tiene un ámbito de cultivo bastante importante, a tener en cuenta, pero no es la primera del país".

Lo que ocurre, según explicó por su parte el comisario provincial de Policía Nacional, es que "el delito de tráfico de droga es un delito que siempre lo aflora la investigación policial. Si no hay actividad policial de investigación, no se descubre este delito porque no es uno de los delitos que se denuncia". Esto significa que "la cantidad de droga que se descubre en Granada va relacionada íntimamente en que la Policía y Guardia Civil estamos muy concienciados con el tráfico de marihuana y llevamos a cabo muchas investigaciones contra ella".

Para refrendar esta afirmación, Jorge Infantes explicó que, pese a que se desconoce "cuál será la cifra negra de la marihuana", es decir, lo que no se conoce porque no se ha descubierto con las numerosas investigaciones policiales que se llevan a cabo, "sí que será mucho menor que en otras provincias en las que tradicionalmente no existía este tráfico de droga y la actividad policial va encauzada hacia otras drogas, que tiene más preocupado a las investigaciones".

Por todos estos motivos, la etiqueta con la que ha sido catalogada la provincia a nivel nacional durante años, por sus numerosas operaciones policiales contra la marihuana, no sería correcta ya que, según aseguran desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque no es la última del país en este sentido, tampoco es la primera.