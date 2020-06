Granada tiene una de las cinco carreteras más peligrosas de España

Todas las estadísticas de 2020 serán diferentes a las de cualquier año. La de siniestros en carreteras no será una excepción, pues los meses del estado de alarma y los efectos de la pandemia que han limitado los viajes en coche y, por tanto, se estima que los fallecidos en carreteras convencionales se reducirán un 27% a lo largo de este año. No obstante, los datos de accidentalidad en estas vías siguen siendo alarmantes y en Granada además se da la situación de que tiene uno de los cinco puntos negros de España en cuestión de carreteras convencionales.

Se trata de la GR-3304 -carretera provincial dependiente de la Diputación- en su tramo del kilómetro 2 al 5, uno de los cincos más peligrosos de España junto a los de otras cuatro carreteras de Alicante, Valencia, Vizcaya y Pontevedra debido al alto número de accidentes que concentran estas vías convencionales. Estos son los datos sacados del último informe de la Fundación Línea Directa titulado Carreteras convencionales. El punto negro de la seguridad vial.

La carretera G3-3304, que une Armilla con el Puente de los Vados pasando por Churriana de la Vega, es según el estudio de Línea Directa la tercera convencional más peligrosa de todo el país. Para ello, el informe se basa en sus datos de accidentalidad de 2018 que fueron de ocho accidentes, doce heridos leves y uno grave para una vía con una intensidad media diaria de 500 vehículos.

Por encima de la GR-3304 se sitúan la CV-821 de Alicante, que en su tramo del kilómetro 5 al 8 concentró once accidentes con once heridos leves. La segunda más peligrosa, también en el Levante, es la CV-670 de Valencia con diez accidentes y once heridos leves. Además, tras la vía granadina también son puntos negros importantes la N-634 de Vizcaya con más intensidad media de vehículos (1.564) para un total de 23 23 accidentes con 30 heridos leves y uno grave; y la PO-331 de Pontevedra que también es más transitada (1.560 coches al día) y que sumó 13 accidentes con 19 heridos leves y un fallecido.

En el informe se hace un estudio detalle de la GR-3304 como una vía convencional que cuenta con travesías por núcleo urbano y carretera sin arcén. Un punto negro en plena Área Metropolitana de Granada.

Así, según el análisis de la Fundación Línea Directa realizado en colaboración con Centro Zaragoza, pese a que este año habrá evidentemente menos accidentes debido a que ha bajado mucho el tráfico, las carreteras convencionales continúan siendo el escenario de siete de cada diez fallecimientos en accidentes de coche en vías interurbanas, con un total de 10.500 muertos en la década que va de 2009 a 2018.

De este modo, estas carreteras multiplican por tres el número de fallecidos de las autopistas y autovías. En relación al índice de letalidad de las vías interurbanas, las carreteras convencionales multiplican por 1,5 veces la letalidad frente a las autovías y autopistas (2,8 fallecidos por cada 100 víctimas, frente a 1,8), aun teniendo en cuenta que las carreteras convencionales tienen limitada la velocidad a 90 kilómetros por hora como máximo. El número de heridos graves también son más elevados en carreteras secundarias y representan un 72% del total registrado en vías interurbanas.

Por otra parte, el informe concluye que el accidente más común en carreteras secundarias es la salida de vía, principalmente en rectas, seguida de la colisión frontal y frontolateral. En ambos, se dan factores concurrentes como distracciones, velocidad inadecuada, cansancio y alcohol y/o drogas. Asimismo, ocho de cada diez españoles reconocen haber cometido alguna conducta ilegal en carreteras convencionales, siendo el exceso de velocidad (72%) la más común.