Granada sigue sumando nuevos casos de coronavirus por decenas sin relación con los cuatro brotes declarados

Granada suma 15 casos positivos en pruebas de coronavirus PCR confirmados en las 24 horas previas a las 9:30 de este jueves 16 de julio. El día anterior fueron 12, y desde hace muchas jornadas el número no baja de la decena de infectados. En cambio, el conjunto de brotes no aumenta y apenas lo hace el volumen de casos asociados a cada uno de esos clúster de contagios relacionados entre sí. De ahí que la inquietud sea alta.

De nuevo crece también el número de ingresos hospitalarios en Granada: uno más en las últimas horas y otro más en UCI, que ya son dos los que ocupan uno de los boxes especiales para los pacientes más graves.

El parte diario de casos de coronavirus mantiene a Granada con ese crecimiento sostenido, al informar de 15 positivos nuevos. Pero en la tabla adjunta de los brotes declarados en Andalucía, la provincia aparece con una fotografía diferente, ya que los 5 brotes de ayer pasan a ser 4 (desaparece el de Motril, que ya se deba por superado el día anterior). En la Costa Tropical, donde se ha impuesto el uso de mascarillas en la playa, ya no hay casos recientes.

Sólo uno de los grupos de contagio, el de Belicena, suma hoy un nuevo caso y ya son 58 desde su inicio, aunque la mayoría no corresponden a personas que vivan en este municipio. Se menciona porque fue el origen del brote, con el contagio durante el funeral de una joven, que ha afectado a varias localidades tanto de Granada como de fuera.

El otro brote que junto al de Belicena permanece en fase de investigación, el detectado en varios establecimientos de la zona Norte de la capital, se mantiene hoy en los mismos 4 casos confirmados del día anterior.

Y también sigue estable la situación de los dos brotes que se consideran bajo control por parte de la Junta de Andalucía. Se trata del primero declarado en la capital, con 37 personas afectadas y otro en el área Metropolitana, con 8 positivos hasta ahora. En total, hay 107 casos que aparecen vinculados a cualquiera de estos cuatro brotes en la provincia.

Los casos detectados en un campamento de niños que tuvo que suspenderse en un colegio privado de Granada aún no aparecen como un brote en el parte de la Consejería de Salud, a pesar de que a lo largo de la mañana la propia Junta informara de que ya sí se consideraba de tal manera, al haber más de tres casos vinculados. A las pocas horas hubo un cambio en la información y el asunto quedó limitado, por el momento, a los positivos de dos niños, que al no alcanzar la cifra de tres, no se consideran un brote. Sí ha advertido Salud, que se está rastreando e investigando todo el entorno familiar de los niños afectados.

El balance global que deja el coronavirus en Granada a 16 de julio es de 3.550 personas infectadas, de las cuales 2.748 han dado positivo en un test PCR, que es el dato oficial que maneja el Ministerio de Sanidad. 1.228 pacientes han requerido hospitalización en estos meses y 139 han pasado por la Unidad de Cuidados Intensivos. Y el peor dato: 288 muertes, aunque no hay que contar nuevas víctimas en las últimas horas. 2.964 contagiados se consideran curados en las estadísticas de la Consejería de Salud.