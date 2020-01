Granada celebra un gran 2019 en Fitur: una provincia líder por el turismo internacional

2019 ha sido un año importante para el turismo granadino. Todos los son, pero el último ejercicio ha sido particularmente interesante por el detalle de que la provincia sigue creciendo en este ámbito pese a que en el contexto nacional se nota el agotamiento y se atravesaron crisis como la de Thomas Cook que han dejado números muy discretos en el conjunto de España. No obstante, Granada sigue demostrando que no sólo no decae sino que además tiene todavía margen de crecimiento con el AVE y la diversificación de su oferta. En concreto, el crecimiento de visitantes fue del 7,25% -el más alto de los últimos seis años- mientras que las pernoctaciones han aumentado un 4,68%.

Estos datos han sido ofrecidos por el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, con motivo de la publicación de la última Encuesta de Ocupación Hotelera del INE con la que se cierra el balance de 2019. Como es tradicional, el dirigente provincial ha realizado el análisis del año turístico en el jueves de Fitur que se celebra el Día de la Provincia destacando que esos 3.263.203 millones de visitantes alojados en hoteles granadinos son una cifra de récord que representa un crecimiento interanual muy positivo del 7,25%, la subida más grande desde 2013. Igualmente, se han contabilizado 6.578.508 millones, lo que representa una mejora próxima al 5% que además evidencia que Granada cada vez está menos pendiente de la estacionalidad.

Entrena ha celebrado las cifras "sobre todo cuando estamos observando que otros destinos ven ralentizarse su crecimiento; sin embargo, el turismo en Granada continúa a toda máquina". Además, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que la provincia sigue evolucionando en este sector tan importante para la economía por encima de la media regional y nacional.

El dirigente provincial ha subrayado, por tanto, que estos registros cobran aún más valor si se ponen en relación con la situación de desaceleración que se está produciendo de forma generalizada en España, donde la cifra de turistas sólo ha subido un 3,12% y las pernoctaciones un 0,92%. Granada también crece 1,89 puntos y 1,60 puntos por encima de la media de Andalucía, situada en este periodo en 5,36% y 3,08% respectivamente para viajeros y pernoctaciones. De hecho, es la segunda provincia andaluza en la que más se ha incrementado el número de turistas, solamente superada por Huelva (12,43%).

El gran logro de Granada es seguir creciendo en un contexto de ralentización nacional

En el análisis de 2019, se ha relacionado la fortaleza del turismo en Granada con su modelo tan heterogéneo con una oferta basada en la diversidad con los pilares del turismo cultural -y el poder de la Alhamba- y las escapadas rurales. Según Entrena, gracias al turismo de interior "llevamos años creciendo de manera estructural, quizás no tan fuertemente como otros destinos de sol y playa favorecidos por situaciones geopolíticas y de inseguridad de competidores extranjeros, pero con paso firme cuando estas ventajas coyunturales desaparecen".

Los buenos resultados de 2019 en la provincia se han apoyado tanto en la evolución de españoles como de foráneos. El turismo nacional ha recuperado su brío para subir un 5%, con un incremento de sus pernoctaciones del 2,34%. Los extranjeros ratifican su fidelidad y se erigen en los principales impulsores del buen momento del turismo granadino, aumentando un 9,84% y un 7,54% respectivamente.

Un año más, se sigue recortando la desproporción entre visitantes españoles y extranjeros, que está tendiendo a igualarse: "Si hace una década la proporción de turistas en la provincia era de 60% nacionales y 40% de fuera de nuestras fronteras, el año pasado fue de 52% a 48%", ha señalado el presidente de la institución provincial. Por países, continúa la hegemonía como emisores hacia Granada, en este orden, de Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia y Japón.

Las nuevas conexiones aéreas logradas por la Mesa del Aeropuerto están contribuyendo a consolidar la expansión de Granada como destino turístico. Los vuelos a Bilbao, Tenerife y Gran Canaria están ayudando a la recuperación de la demanda nacional y las rutas internacionales a París, Burdeos, Nantes, Berlín, Londres, Manchester, Milán y Nápoles, reforzando la competitividad del destino en estos mercados. "Una tendencia que mejorará incluso gracias a la puesta en marcha, a partir de marzo, de la nueva conexión con Valencia, uno de los mercados estratégicos para Granada", ha indicado.

En los magníficos resultados de 2019 ha influido también de manera destacada la puesta en marcha del servicio de AVE. Las conexiones de proximidad con Sevilla y Málaga previstas para este año contribuirán a mejorar la conectividad y, previsiblemente, la llegada de turistas a Granada.

El aumento de conexiones aéreas y el AVE siguen ofreciendo margen de mejora al turismo granadino

Por zonas, Granada capital sigue siendo el motor turístico de la provincia aunque paulatinamente el resto de las comarcas, con Sierra Nevada y la Costa Tropical al frente, están ganando peso específico y recibiendo cada vez mayor volumen de visitantes. Sin embargo, el turismo rural, característico de la Alpujarra, el Poniente, el Altiplano y Guadix y El Marquesado, es una de las modalidades que más ha crecido también en los últimos años.

Sobre el total, el peso específico de las tres principales zonas es el siguiente: Granada capital aglutina el 61,05% de los visitantes, el interior (incluida Sierra Nevada) el 27,59% y la Costa Tropical el 11,36%. En 2019, el número de viajeros en la capital ha crecido un 6,33% y sus pernoctaciones un 6,52; en el interior el aumento ha sido del 10,54% y el 6,37% respectivamente; y en la Costa Tropical la evolución ha discurrido por un 4,59% en turistas y un -2,02 en sus estancias.

Por meses, en todos se han registrado datos de crecimiento positivo en viajeros y sólo diciembre ha bajado en pernoctaciones. Merecen especial mención mayo y junio, con incrementos de viajeros superiores al 11%, y un sorprendente noviembre, con un 10,04%, que tradicionalmente ha sido el periodo más flojo de todo el año. Diciembre, quizás por la falta de nieve, ha sido uno de los meses más flojos, con un aumento de viajeros del 4,38% y una involución de las pernoctaciones del -1,45%.

De nuevo, la provincia de Granada ha mostrado la escasa estacionalidad de su demanda: todos los meses del ejercicio 2019 han superado las 400.000 pernoctaciones.