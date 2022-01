Granada bate la cifra récord de casos notificados de coronavirus en un día: 2.484

Ómicron y Delta se resisten a irse de Granada y la bajada de la sexta ola se sigue suavizando. Tanto que hoy se ha batido el récord de casos notificados en un solo día en la provincia en toda la pandemia con 2.484 casos contabilizados de forma oficial. Las tasas de incidencia han crecido, los contagios también respecto a la semana pasada, se ha tenido constancia de siete muertes más, y se han superado dos barreras numéricas de la pandemia: total de casos confirmados, que sobrepasan ya los 150.000 desde que empezó la crisis sanitaria (151.046) y personas que han requerido hospitalización durante todo este periodo a causa de la enfermedad (10.050 en total).

No es un jueves bueno en datos de coronavirus en la provincia de Granada. El parte informa de 2.484 nuevos casos de Covid-19, que para un solo día, supone una cifra de récord de toda la pandemia en la provincia superando los 2.175 del pasado 30 de diciembre, y sin contar con las cantidades, muchas ofrecidas tras fines de semana y festivos, que acumulaban varios días de datos sin ofrecer.

Lo cierto es que la Junta ya marea un poco con los partes. Los datos no siguen patrones numéricos lógicos y seguramente de ahí venga la petición de la Consejería de Salud al Consejo Interterritorial de tomar como referencia para medir la evolución de la pandemia los datos hospitalarios y no los de contagios. Porque no es normal que, por ejemplo en Granada, los datos hayan pasado en un día de ser los mejores desde antes de la Navidad (566 ayer) a vivir el récord de toda la crisis sanitaria (2.484). No, en un día no aumentan un 338% los contagios. Los patrones de cifras, que durante toda la pandemia han seguido una lógica numérica se han roto en esta sexta ola entre los festivos navideños y los 'parones' de cada domingo. Y entre esto y el cambio de protocolo a la hora de realizar pruebas, aunque se sigan haciendo muchas, perturba demasiado cualquier tendencia.

Solo queda empezar a tomar los datos acumulados por días para tener una aproximación más real de la situación pandémica en la provincia. Según fecha de notificación, los casos repuntan pero solo un 5,74% con respecto a la semana pasada, e incluso son un 9,4% menores que los registrados de forma total tras la primera semana del año. Esto es más real, al igual que la evolución acumulada por fecha de diagnóstico, que es la que 'ordena' los datos totales ofrecidos en los partes, la evolución, de ayer hacia atrás en el tiempo, es de 8, 994, 1.098, 354, 538, 1.097, 1.495, 1.590, 1.726 y 1.644 contagios desde el 10 de enero. Esta es la evolución real, que habla de datos 'atrasados' de al menos cuatro días. Arrojan media reales de contagios 1.012 en las dos semanas anteriores y de 797 en la última.

Las tasas de incidencia han repuntado tanto a catorce como a siete días. En la provincia se queda en 1.542,8 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas (+95,9), y 607,5 (+66,4) en una. En ambos casos, el nivel no recupera el espacio ganado ayer, con descensos más acentuados, tendencia que se repite en el resto de áreas. Por distritos sanitarios, el de Granada capital se queda en 1.561,4 (+111,1) y 617,8 (+73,2), cifras que devuelven los registros a hace dos días; mientras que en el Metropolitano las ratios están en 1.415,9 (+83,8) y 529 (+79,1). En los dos distritos menos poblados, y por lo tanto más volátiles a los cambios, las tasas son de 1.367,2 (+71,2) y 571,8 (+20,1) en el Sur; y de 2.310,9 (+151,4) y 975,3 (+63,4) en el Nordeste. Que los mayores aumentos se den en un día de récord de casos notificados y que las tasas que más suban sean las ratios a dos semanas son el mayor indicador del retraso en la toma de muestras para realizar pruebas.

La hospitalización ha superado la barrera de las 10.000 personas acumuladas en toda la pandemia como se esperaba. Lo hace con un aumento respecto a ayer de 55 ingresos nuevos, aunque hay que insistir en que no todos se produjeron exactamente el día de ayer. De ellos, se contabiliza uno en Cuidados Intensivos. De los 55 podría decirse que es la cifra más alta de la sexta ola aunque en tres jornadas anteriores hubo más notificaciones, pero todas en días con festivos de por medio y solo una en un día 'normal', los 59 de hace una semana.

En cuanto a situación real de los hospitales, el recuento da una situación agridulce. De un lado, bajan las camas ocupadas a 330, tres menos que las que había ayer, sin embargo suben los puestos ocupados en Cuidados Intensivos hasta los 33, por lo que se vuelve a la treintena como el lunes. Es un nivel de enfermos graves similar al que había en junio de 2021 y un incremento de 6 con respecto a ayer. El mayor descenso se da en pacientes en planta Covid, que son ahora 297 (-9).

El día acumula 1.085 curados y el segundo peor registro de muertes acumuladas en un parte de esta sexta ola con siete, la más reciente volviendo a ser del pasado día 14 por fecha de diagnóstico. El aumento va en consonancia con esos días, siendo los peores el 10 y el 11 de enero con 6 y 5 muertos cada día.

La vacunación que dejó el miércoles datos buenos, sobre todo en terceras dosis administradas, de las que se pusieron 6.819 dosis. La pauta completa alcanzó a 609 ayer, mientras que el primer pinchazo llegó a 1.080 personas, de las cuales 688 fueron menores de 5 a 11 años. El resto, 392, eran ciudadanos mayores de esa edad.