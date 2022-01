Granada registra la cantidad más baja de contagios de coronavirus desde antes de Navidad

Granada ha arrojado hoy el dato más bajo de contagios de coronavirus en cerca de un mes. Desde el 22 de diciembre, justo antes de Navidad, no había tan pocos casos notificados por Covid-19 en la provincia. Serán en realidad más, muchos más, porque la proporción de positivos que se escapan y los nuevos protocolos de actuación evitan que se notifiquen o se cuenten los realizados por cuenta propia, y que si no cuentan con ratificación PCR o test de antígenos en hospital, centro de salud o farmacia. Así que los 566 casos publicados este miércoles hablan, sobre todo, de la caída de la positividad en los análisis realizados en los laboratorios de la provincia puesto que el nivel de test realizados es el mismo de los últimos días. El parte también suma tres nuevas muertes por Covid-19, 39 hospitalizaciones, y un único e irreal curado.

Los datos de contagios hay que seguir contextualizándolos partiendo de la base de los que se 'pierden' por no refutarse de forma oficial por el SAS, y sobre todo por los métodos de cuantificación que cuando se producen variaciones como las de hoy no reflejan de forma exacta la realidad. La caída de casos que suponen los 566 positivos notificados se escapan un poco de esa tendencia reciente y no suele ser tan brusca, aunque vaya en consonancia con los de hoy en el resto de provincias andaluzas. Es decir, Granada presenta por segundo día seguido menos de mil casos, pero la media de la última semana es de mil más (1.403,5). Y es también una cifra bastante por debajo del promedio de casos acumulados en los últimos siete días por fecha de diagnósticos, este miércoles situada en 710,5 cuando lo normal es que los notificados sean mucho mayores a esta proporción.