Granada clausura la semana con 83 ingresados menos por coronavirus

A falta de datos de contagios por coronavirus en Granada este domingo, la Junta de Andalucía ha actualizado solo los parámetros de hospitalización real y de vacunación correspondientes al sábado. Y en ellos se sigue apreciando un descenso en la presión asistencial y la confirmación de una semana de vacunación más lenta que la anterior, pero la tercera mejor de toda la campaña desde el mes de diciembre.

El parte de hospitalización real confirma la tendencia a la baja de esta semana, en la que Granada además ha dejado de ser la provincia con mayor presión asistencial, ahora superada por Sevilla. Con respecto a ayer el descenso es de solo dos personas y el total se queda en 223 ingresados en los centros granadinos. Según su situación clínica, hay 157 pacientes en planta, uno menos que el viernes, y 66 en Cuidados Intensivos, también uno menos respecto al último parte.

De esta forma se ha vivido la mejor semana en evacuación de camas desde el fin de la tercera ola de la Navidad con 83 ingresados menos y en nuevo de los últimos once días no ha crecido la presión hospitalaria en la provincia. El promedio ha sido de once camas liberadas al día en la última semana.

Por otro lado, la vacunación masiva prosiguió ayer sábado en Granada por segunda semana consecutiva. Se procedió a inocular 1.219 dosis, la segunda cifra más alta en un día de fin de semana tras las 1.418 del sábado pasado. De ellas, 631 sirvieron para completar la pauta de quienes las recibieron. De esta forma se cierra la tercera mejor semana de vacunación de toda la campaña tras la pasada (49.629 pinchazos) y la del 10 de abril (45.971).

Con esto, en Granada se han puesto ya 439.247 vacunas y tienen la pauta completa 151.359 personas (el 16,46% de la población de la provincia), mientras han recibido al menos una dosis el 32,35% (29.7428 granadinos).