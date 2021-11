Granada, con la peor cifra de contagios por coronavirus desde mediados de septiembre

La incidencia del coronavirus en Granada sigue en su fase ascendente pero de forma sostenida y llega al lunes tras un fin de semana donde el acumulado del sábado y el domingo arroja la cifra más alta de casos de Covid desde medidos del mes de septiembre. Son 72 contagios notificados que están justo por debajo de los 75 del 16 de aquel mes, aunque en ese momento la curva era lentamente descendente y cuyo suelo máximo se tocó a inicios de este noviembre. En apenas cuatro semanas se ha recuperado el terreno ganado, aunque el aumento no está siendo tan grave como en las olas anteriores. Sigue sostenido y además se observa una tendencia a un menor número de notificación de casos en comparación con la semana pasada. Otro parámetro muy bueno es que, aparte de que el fin de semana termina sin muertes, la hospitalización ha bajado de nuevo por debajo de los veinte encamados. Hay 14 recuperados.

Los 72 contagios notificados bien es cierto que son un acumulado de dos jornadas, el cual arroja un promedio de 36 al día, algo por debajo de lo que se había venido notificando en los últimos cinco. A pesar de ser la cifra más alta en dos meses y medio y que esta se da en fase ascendente, de momento se puede vislumbrar que la velocidad, el ritmo de notificación de contagios se va frenando. Sigue subiendo pero con menos fuerza que la semana pasada. A estas altura los contagios subían a un 60,76%, algo que para empezar esta semana se va al 10,24%.

Eso se nota en términos reales de la siguiente forma: se ha pasado de 158 a 280 casos en dos semanas, pero con respecto a la pasada el acumulado solo ha crecido a los 280 desde los 254. Es decir, la semana pasada subieron 96 los casos notificados respecto a la anterior, y en esta solo en 26. Los casos de media diarios pasaron la semana pasada de 26 a 42, y en esta se queda en 46. El frenazo parece evidente.

La tasa de incidencia provincial supera por primera vez en dos meses los 50 casos en dos semanas. Son 52,5 contagiados por cada 100.000 habitantes, y lo malo es que la proyección para dentro de una semana es que esta cifra se supere porque la ratio a siete días crece a los 28,6 (se iría a los 57,2 de forma lineal). Ahora que además se vuelve a hablar de retrocesos en los niveles de alerta por distritos sanitarios, m se tiene que estar atento a la evolución de estos. De momento, el peor está en Granada capital aunque aún lejos de la tasa 100 del nuevo semáforo Covid (69,5). Le sigue el área Nordeste con 66,5; la zona Sur con 45, y la mejor área es la del distrito sanitario Metropolitano con 41,7 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días.

Aun así, queda tiempo para ver un cambio de tendencia hacia el descenso en Granada. El invierno no ha hecho más que empezar, lo importante es tener un nivel de contagios que no crezca de forma exponencial y que el sistema sanitario pueda absorberlo. Y la provincia tiene ahí una situación muy buena. No solo las muertes son cada vez más excepcionales (ninguna este fin de semana), es que en los hospitales los casos de Covid que ingresan son muy pocos. Este fin de semana, ninguno. En situación real son 18 ingresados, cuatro menos que el sábado pasado, de los cuales 15 están en planta (-4) y 3 se mantienen en Cuidados Intensivos.

En cuanto a la vacunación, desde el sábado se han administrado en Granada solo dos vacunas para completar la pauta, mientras que solo una persona ha iniciado su proceso. La tercera dosis ha llegado a solo 3 granadinos. Se empieza la semana con 750.750 personas completamente vacunadas, de las que 115.268 ha reforzado su inmunidad con el tercer pinchazo. 12.526 personas esperan recibir aún el segundo.