Granada continuará con la demanda de la AESIA al no ver "sustento" en el expediente remitido por el Gobierno

El Ayuntamiento de Granada va a seguir adelante con la reclamación por el proceso de designación de la Agencia de Inteligencia Artificial (AESIA) tras recibir en la tarde del miércoles el expediente remitido por el Gobierno al Tribunal Supremo sobre el proceso y considerar que no tiene "sustento" claro para la toma de la decisión que acabó por dar la sede de la agencia a La Coruña.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha dicho este jueves que tras recibir el expediente en la tarde del miércoles no lo han analizado aún en profundidad pero que por lo visto no consideran que haya un "sustento claro" en la decisión tomada por el Gobierno. Y no vienen tampoco las baremaciones y notas de cada candidatura, como pasó en la primera documentación conocida sobre el proceso tras la demanda de Juntos por Granada, que evidenció que no había notas y que las conexiones aéreas lastraron a Granada.

Con esta situación, Cuenca ha confirmado que el Ayuntamiento continuará adelante con la demanda para interponerla oficialmente, para lo que tiene dos meses de plazo. La estrategia municipal fue anunciar primero el recurso ante el TS, lo que hicieron el 3 de febrero. Después, estaban a la espera de recibir el expediente por parte del Gobierno, lo que recibieron en la tarde de ayer. Ahora, dada que esa información no convence, el siguiente paso es la interposición oficial de la demanda judicial, para lo que ya trabajan los servicios jurídicos municipales.

"He trasladado al resto de administraciones la voluntad de exigir transparencia", ha dicho Cuenca, que asegura que seguirá defendiendo a Granada y sus intereses. "No vemos un sustento claro y vamos a exigir transparencia", ha dicho.

La demanda se planteó ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y se limitaba a un folio en el que anunciaba el recurso, acompañado de la documentación oportuna para garantizar la competencia del Ayuntamiento para el trámite. Los abogados del Ayuntamiento solicitaban que el alto tribunal admitiera y emplazara a la Administración demandada, en este caso el Gobierno, a que le remitiera el expediente por el que se decidió que A Coruña fuera el lugar escogido para emplazar la sede de la futura AESIA.

"Por medio del presente escrito, el letrado del Ayuntamiento de Granada, en la representación que de éste ostenta por ministerio de la Ley, interpone recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 5 de diciembre de 2022, por el que se determina la sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, publicado por Orden PMC/1203/2022", rezaba el documento.

El PP pide a Cuenca que apoye la petición de Moreno de repetir el proceso

Por su parte, el PP de Granada ha preguntado este jueves al alcalde si se sumará a la propuesta de Juanma Moreno para volver a convocar de manera inmediata el concurso de la sede de la AESIA desde cero, la propuesta que ha hecho el presidente de la Junta al Gobierno. "A pesar de que llegue muy tarde, aplaudimos que el alcalde proponga que se impugne el oscuro proceso de selección” pero matiza que “sí es cierto que este alcalde socialista solo ha expresado su postura mediante una carta, la cual casualmente se ha hecho pública antes de enviarla, no deja claro que vaya a pedir que se empiece el proceso desde cero”.

Saavedra ha pedido al PSOE “una explicación que la entienda todo el mundo” y, haciendo un símil futbolístico, ha incidido en que “no pedimos que la justicia le saque una tarjeta roja a Pedro Sánchez, sino que se repita el partido y se juzgue solo en base a criterios objetivos” porque, como ha remarcado, “se ha apreciado un claro fraude en la decisión”.

“El daño está hecho, no nos vale el juego de vender humo y de marketing político del alcalde socialista de Granada, quien solo trata de que algún día nos den la razón moral, puesto que eso no sirve para nada, porque cualquier proceso judicial se resolverá dentro de años, cuando la sede en A Coruña ya esté consolidada y no se pueda reparar el daño”, ha lamentado el secretario general del PP granadino.

Además, Saavedra ha contrapuesto que “ante este anuncio del socialista Paco Cuenca, que es más propagandístico que efectivo, estaremos detrás, como siempre, para que no quede en humo, que es lo que suele pasar con sus promesas”. Al hilo, ha añadido que “no dudamos que, si no fuera por la presión del Partido Popular, la carta estaría aún escondida en un cajón”.