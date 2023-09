Granada descarta subir el precio del agua por la sequía, como sí han hecho otras capitales

La sequía es un problema que está encima de la mesa por la situación extrema que se vive en cuencas como la andaluza, donde se habla ya de la mayor sequía de las últimas décadas. De ahí que los llamamientos a la reducción del consumo y al ahorro sean continuos. En Andalucía, como dijo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Granada en visita institucional este viernes, estamos ante la peor situación en años con un 6% de los municipios con algún tipo de restricción, cosechas perdidas y con las reservas al límite de forma que grandes ciudades, sobre todo de la parte occidental de la comunidad, tienen solo agua para un año.

La situación afecta principalmente a la parte occidental de Andalucía. En Granada, desde hace meses, aunque se vigila la situación, la urgencia es menor por la reserva que supone Sierra Nevada y los acuíferos de la Vega, dispuestos para la utilización en estas situaciones. Pero no hay que confiarse.

Esta situación de sequía conlleva un aumento de costes en el tratamiento de agua que, entre otros motivos, ha llevado esta semana a anunciar a los alcaldes de Málaga y de Sevilla subidas en el precio del agua. Desde el Ayuntamiento de Granada se descarta aplicar esta subida siguiendo la estela de las dos capitales, por lo que incrementar el recibo del agua no está entre los planes del gobierno de Marifrán Carazo.

El primero en anunciar la subida fue el alcalde de Málaga, Franciso de la Torre, donde el precio del agua se va a incrementar más de un 40%, lo que ha generado un intenso debate político y críticas al gobierno municipal. El motivo que esgrime son los años que llevan sin actualizar las tarifas y la creación de un canon para inversiones. En Sevilla, el alcalde, José Luis Sanz, anunció el viernes también que las tarifas tienen que subir porque no se actualizan en la capital hispalense desde 2013. "La sequía tiene también el inconveniente y el agravante de que encarece toda la depuración de agua" de las empresas de tratamiento y suministro, justificó Sanz, que no obstante dijo que la subida no será tan alta como el tarifazo de Málaga. En la capital de la Costa del Sol, De la Torre ha defendido la subida, que será de seis euros al mes para una familia media -tres personas- que consuma unos diez metros cúbicos, porque aún así el agua de Málaga sigue siendo más barata que todas las tarifas de agua de las ciudades y capitales de provincia de Andalucía y una de las más baratas de España.

Precios del agua en Andalucía

Respecto a los precios, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de este mismo verano, en Andalucía el precio más caro del agua lo pagan los habitantes de Huelva mientras que el más barato corresponde a Málaga. Granada esta en el quinto lugar. Calculando un consumo medio de 175 metros cúbicos de agua al año (la media de un hogar de tres o cuatro personas), en Huelva pagan una factura de 449 euros, en Cádiz 434, en Sevilla 391 y en Almería 263. En Granada se paga por ese consumo 339 euros. En Jaén baja a 329, en Córdoba a 322 y en Málaga, el más barato, se queda en 288, por lo que la diferencia entre Huelva y Málaga es de 161 euros por el mismo consumo.

La última actualización de precios en Granada, en 2014

Emasagra, la empresa municipal de aguas de Granada, no sube la tarifa del agua desde 2014, año en el que se actualizaron los últimos precios del agua. En 2021 anunciaron que tampoco se subirían tras la pandemia y siguen igual.

A finales de 2022 lo que sí aprobó el pleno del Ayuntamiento de Granada, con votos a favor de PSOE (entonces en el Gobierno local) y PP, fue una actualización de la ordenanza reguladora del canon de mejora de infraestructuras hidraúlicas (que UP llevó al TSJA) de forma que se subía 0,05 euros por metro cúbico de agua el canon que se añade a las facturas (dentro de la parte no aplicable a Emasagra) para pagar inversiones de generación de energía limpia, lo que en el futuro, dicen, redundará en una reducción de las facturas. Pero los precios en sí, las tarifas propias del agua que se consume tanto por particulares como empresas e industrias, no se ha tocado desde hace nueve años. En el caso de Málaga parte de la subida va también a un canon de mejora de infraestructuras para favorecer inversiones.

La factura en Granada tiene varios conceptos. Unos son aplicables a Emasagra, como son el precio del agua (las tarifas), el alcantarillado y la depuración; y otros no son aplicables a la empresa de aguas como el canon (que se ingresa íntegramente a la Junta de Andalucía en liquidaciones semestrales), la basura (que también se paga con el recibo del agua y se ingresa al Ayuntamiento de Granada) y el IVA correspondiente. En cuanto al precio del agua, se refleja el consumo de agua del hogar y se divide en una cuota fija y otra variable de consumo que incentiva el uso eficiente del agua, cuyo precio por metro cúbico se va incrementando con el objeto de premiar un consumo responsable. Incluye los servicios de captación, tratamiento, potabilización, depósitos y el transporte hasta el domicilio, además del mantenimiento de la red de distribución para su correcto funcionamiento.