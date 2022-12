UP denuncia que sólo se suba el canon del agua a los granadinos cuando las mejoras beneficiarán a 14 municipios

El grupo municipal de UP ha denunciado hoy que la modificación de la ordenanza reguladora del canon de mejoras hidráulicas que aprobará el Ayuntamiento de Granada este viernes en pleno mensual con el apoyo de PSOE y PP (que ya lo votaron a favor en comisión esta semana), es ilegal y presentarán un recurso de reposición al Pleno contra la medida. De no prosperar este, no se quedarán ahí y llegarán hasta los tribunales porque consideran que contraviene la ley de Aguas de Andalucía y por lo tanto pueden ganar.

El grupo ya ha presentado alegaciones a la modificación de esta ordenanza, rechazadas por el equipo de Gobierno. Alegaciones que denuncian que esta modificación, que incrementará en 0,50 euros por metro cúbico el canon del agua que se añade en todas las facturas para pagar inversiones de generación de energía limpia en las instalaciones de Emasagra, supondrá una "tributación doble para el granadino, que además de su factura mensual pagará cinco céntimos por metro cúbico durante 15 años" hasta los 10,4 millones de euros. La propuesta de Emasagra se realiza en base a inversiones para la generación de energía renovable por valor de 7,6 millones de euros. Sería para la cogeneración de biogás, energía hidráulica y fotovoltaica, lo que en un futuro redundaría en menos gastos y en una bajada de la tarifa, defiende el equipo de Gobierno en la modificación de la ordenanza.

El portavoz de UP, Antonio Cambril, ha explicado este miércoles las alegaciones y ha incidido en una de ellas: quién paga ese canon. Según Cambril, "no es justo ni razonable, ni conforme a derecho, lo que plantean porque con las obras que se hagan se beneficiará a 15 municipios del Área Metropolitana" a los que Emasagra da servicio "pero sólo van a pagar los granadinos". Así, mientras que pagarán 231.000 granadinos, se mejorará el servicio a casi 400.000 vecinos de la capital y el Cinturón ya que Emasagra opera en la capital pero también en Alhendín, Armilla, Cájar, Cenes, Cúllar, Churriana, Gójar, Huétor, La Zubia, Las Gabias, Ogíjares, Otura, Pinos Genil y Pulianas. "En lugar de repartir las cargas entre todos los usuarios, sólo pagan los granadinos", denuncia Cambril.

¿Y por qué no se reparte el pago? ¿Porque es el Ayuntamiento de Granada y no el de otros municipios el que tiene la participación en Emasagra, con un 51% de las acciones? "Según dicen es porque las instalaciones en las que se van a realizar las obras están en término municipal de Granada, pero eso no importa porque la ley no dice eso, dice que pagan los usuarios y no entiende de fronteras", asegura Cambril. Según UP, esto incumple la ley de Aguas de la Junta, que establece que son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades incluidas en la Ley General Tributaria, "por lo que lo tienen que pagar todos, no solo los granadinos".

"Lo debería pagar la empresa con sus beneficios"

"Al margen de que consideramos que es ilegal que no paguen todos, creemos que no lo tiene que pagar nadie: ni los granadinos ni los de los pueblos, sino que estas inversiones se pueden pagar con los beneficios de la empresa y del socio privado en menos de año y medio. Por tanto, esto supondrá un doble pago al contribuyente y doble ahorro a la empresa", ha dicho Cambril, que ha señalado que Emasagra tuvo unos beneficios de 2007 a 2021 de entre 5,4 y 6,9 millones y el socio privado, Hidralia, entre 7,8 y 8,3 millones entre 2018 y 2021.

Según Cambril, "los concejales que votarán a favor de esta hipoteca para la gente discriminan a los granadinos, que pagarán mes a mes las mejoras que disfrutarán 14 municipios. Además, los granadinos pagarán más en la factura para que una empresa no pierda beneficios".

Con todo, UP reconoce que el proyecto de mejora es "bueno" pero "tendría que costearse por la empresa y no por los consumidores, es injusto y discriminatorio, es una excusa para subir el precio del agua". "Es de un gusto atroz que los vecinos tengan que pagar ese extra a la empresa entre 2024 y 2039 y queden además expuestos a distintas subidas de la tarifa del agua".

Cambril ha dicho además que el PSOE y PP se "arrodillan y colaboran como si fueran socios de la empresa privada y eso que votaron a favor de la moción de UP que pedía una bajada de la factura del agua del 13%, que por cierto entró en el pacto de las 55 medidas con el PSOE, que no se ha cumplido".