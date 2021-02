Granada, sin fallecidos y con la incidencia del coronavirus a la baja

El coronavirus en Granada sigue en camino descendente después de la actualización de datos de este lunes, donde lo más destacado es que no se han producido fallecimientos, donde la nueva hospitalización se relaja, aunque las camas ocupadas suben ligeramente, y en el que los datos de incidencia y de contagios no hacen más que confirmar la tendencia a la baja que se atisbó durante toda la semana pasada, y que ahora se ha confirmado.

Granada comienza la semana con la contabilización de 105 casos notificados al Ministerio de Sanidad. No solo es el sexto día seguido de caída de contagios, que además siendo lunes no se debe tomar muy en cuenta debido al 'efecto fin de semana'. Pero la comparación es muy buena con respecto al mismo día de semanas anteriores. Así, los 105 positivos de hoy son 149 casos menos que el lunes pasado y 233 con respecto a hace dos lunes. Esta es, además, la mejor cifra para el primer día de la semana de todo lo que va de año, porque incluso para el lunes 4 de enero se enumeraron 123 casos.

Todo estos datos, tanto los de hoy como los de la semana pasada, están influyendo en el descenso de la curva de la tasa de incidencia acumulada, que por fin se ha actualizado después de un fin de semana a ciegas. Se viene confirmando que el pico de la tercera ola de la pandemia se registró el pasado 28 de enero. Desde ese día los datos han ido cayendo de forma constante y sostenida.

Granada tiene hoy una tasa de incidencia acumulada de 746 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, la cifra más baja desde el 19 de enero, cuando la tercera gran marea del Covid-19 iba en tendencia alcista. Son ya 12 días de retroceso de la pandemia. Aun así, hay que recordar que la OMS recomienda que la tasa para decretar emergencia sea de 250 casos, por lo que el temporal sigue azotando.

La situación en los hospitales ayer fue más tranquila y solo se contabilizaron cuatro ingresos por coronavirus, de los que 2 entraron en UCI. Sin embargo, y esta estadística a veces tiene fluctuaciones difíciles de explicar, la presión ha subido ligeramente con respecto al parte del domingo. Hay 24 camas más ocupadas, todas ellas en planta Covid y ninguna de pacientes graves (507 y 117, respectivamente).

La semana ayer se cerró con el primer descenso en la velocidad de ocupación de camas en los hospitales granadinos y en esta se espera que no solo que no haya repunte, si no que decaigan un poco más. De momento, y pese al crecimiento de las últimas 24 horas, la semana empieza con menos personas ingresadas que el lunes pasado. Hoy son 624 y frente a 636 de la semana anterior. Además, la de hoy es la segunda cifra más baja de ingresados de los siete últimos días. Aunque lo dicho, habrá que esperar más jornadas para ver una 'evacuación' de camas más veloz.-

El día llega además sin nuevos fallecidos. Con la actualización de datos tras el fin de semana, los de diagnóstico más reciente datan de los día 1, 2 y 3 de este mes. También hay un buen número de curados, que por primera vez en el esta ola superan a la cifra de personas contagiadas notificadas. Son 211. Los casos activos 16.908, menos que los que había ayer.