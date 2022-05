Granada innova su PGOU para permitir que conventos y otros equipamientos cambien de uso, pero excluye los hoteles

Granada va a innovar su PGOU sobre los usos de equipamientos para permitir que espacios como conventos o dotaciones públicas y privadas cambien de uso para permitir ubicar otros equipamientos. Es decir, que un convento pueda cambiar a residencia de estudiantes o de mayores, que una residencia de estudiantes pueda ser de mayores o que otro espacio dotacional pueda convertirse en museo. Un expediente que reorienta la intención de cambio de uso que se trató hace años al querer el arzobispado cambiar el uso de determinados conventos para permitir hoteles y que llegó a tramitar el Ayuntamiento (aunque lo tumbó Cultura) pero que ahora, en coordinación con la Junta, da un paso más para que la ciudad pueda contar con nuevos equipamientos en espacios que se vayan quedando vacíos. Pero no se convertirán en hoteles, algo que ya fue rechazado por Cultura en el anterior mandato y que garantiza el Ayuntamiento.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, tras la comisión de Urbanismo, los conventos no pierden la condición de equipamiento y lo que se les hace es "cambiar el apellido". Porque existía un problema y es que edificios religiosos ahora, según el plan, hay que sustituirlos por otros religiosos, lo que deja un problema porque con la salida de órdenes de los conventos se quedaban abandonados y con el riesgo de deterioro.

El precedente de San Bernardo

En su día se abrió un litigio entre el Arzobispado y una orden (las Bernardas) porque querían en su momento convertirlo en un hotel (con la venta incluso a un empresario chino) y con el dinero de la venta construir una residencia de mayores en Salamanca, lo que abrió un litigio con el Arzobispado.

Pero esta innovación precisamente impide estas operaciones especulativas y no aborda sólo este caso sino todos los conventos y edificios de equipamiento, que podrán cambiar de naturaleza. "No solamente son los conventos. Son los equipamientos universitarios, docentes, deportivos, comunitarios de servicio de interés público y social los que vamos a permutarle los apellidos. Si no se necesita un docente pero sí un social, hágase, pero nunca perdemos el equipamiento", ha explicado la jefa de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.

"En el caso de San Bernardo, el PEPRI Albaicín habilitaba el cambio a residencial singular directamente pero perdiendo la condición de equipamiento, algo que permitía el planeamiento especial pero no el general ni la LOUA, la normativa andaluza. Ahora innovamos el Plan General pero nunca pierde el carácter de equipamiento, esas son las conversaciones con Cultura. Mantenemos la dotación pero puede cambiar el apellido y en lugar de ser universitario puede ser social u otras cosas. Un hotel privado no puede ser, eso sería una parcela residencial privada. Esto son equipamientos públicos y privados pero siempre equipamientos, como residencias", ha matizado la responsable de Urbanismo.

Una solución alternativa tras el rechazo de la Junta

Para el cambio el inmueble tiene que cumplir las condiciones de uso. La Junta ya tumbó la iniciativa en su día la conversión de conventos en hoteles. Por eso "nos sentamos a posteriori y planteamos una solución alternativa que es esta. Nunca podrán ser hoteles pero sí cambiar de equipamiento: residencias de mayores, estudiantes, centro cívico, centro de servicios sociales, museo, centro sanitario".

Mientras el edificio esté en uso se podrá mantener como está pero cuando deje de estarlo y no haya renovación, el objetivo es que no se venga el edificio abajo.

Así, lo que se hace es modificar los artículos que posibilitan el cambio a residencial singular sin perder la condición de equipamiento de los SIPS, edificios de carácter religioso, educativo o deportivo y permitir los mismos equipamientos y dotaciones manteniendo el 60% de uso y completándolo con un 40% de otro uso dotacional. La innovación abarcará todo el término municipal de Granada y afectará a equipamiento universitario, docente, de interés público y social. Se someterá a evaluación ambiental con la LOUA, no con la nueva LISTA de la Junta y ya cuenta con el informe favorable que dice que no tiene efectos significativos para el medio ambiente y tampoco para la salud.

El documento ha salido adelante en su fase de aprobación inicial con el apoyo de PSOE y PP, la abstención de Vox y el rechazo de UP y se llevará al pleno de este mes.

El concejal de UP Francisco Puentedura ha explicado que no apoyan el expediente porque deriva de aquella propuesta del Arzobispado de cambiar de uso conventos que se quedaban vacíos para permitir usos terciarios o residenciales singulares y hacer hoteles, lo que afectaba al elemento patrimonial, "que tiene que estar protegido y en un uso público y no privativo. Esto no es lo que demandan los vecinos, que ya denunciaron que conventos quedaban vacíos y detrás iba alguna operación especulativa, por lo que vemos que no es necesaria esta modificación".

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha defendido que ese caso concreto ya fue objeto en el mandato anterior de una innovación y tuvo informe desfavorable de Cultura porque pretendía ir caso por caso y lo que se persigue con esta innovación es "corregir un error que lastraba la conservación de este tipo de equipamientos. Al ponerle la coletilla de religioso había ordenes que ya no seguían su funcionamiento y no tenia sentido que ese patrimonio terminara perdiéndose". "Salvo que esté equivocado el litigio entre arzobispado y órdenes religiosas nunca se solventó a favor del arzobispado, las órdenes seguían manteniendo la propiedad. Por lo tanto pretendemos que estos espacios sean viables en el futuro en el que los vecinos demandan en el Albaicín que pudiera haber residencias de mayores u otro servicio. Esa es la idea de esta innovación y como siempre tener el tratamiento más general posible".

Desde el PP, Luis González, ha mostrado su apoyo a la iniciativa porque le parece "muy positiva" y "se llena un vacío en determinadas zonas que responde a la inquietud sobre inmuebles que están en deterioro constante. Una regeneración a tiempo es mejor que una rehabilitación posterior".

Vox se ha abstenido y mostrará su posición definitiva en el pleno.

Puentedura ha aclarado que uso residencial singular puede ser una residencia pero también un hotel y la intención en su día precisamente no era para ubicar en los conventos residencias de mayores, a lo que Fernández Madrid ha contestado que esta innovación no surge porque lo solicite el arzobispado.