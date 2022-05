Granada saca a licitación el concurso de ideas para definir el uso de Casa Agreda

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy los pliegos del expediente relativo al concurso de proyectos de rehabilitación del edificio de Casa Agreda como centro cultural y expositivo, con intervención de jurado y apertura procedimiento de adjudicación.

Es el trámite oficial para abrir el concurso de ideas con el que se determinará el uso que tendrá el edificio del Albaicín. Sale a adjudicación por 163.500 euros y es "una actuación más que forma parte de las actuaciones para la recuperación de la casa", ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno, Jacobo Calvo.

En febrero de este año el Ayuntamiento ya anunció que abriría un concurso de ideas para definir el uso de Casa Agreda, para detallar qué podría ir en este edificio recuperado de una operación inmobiliaria del gobierno del PP de Torres Hurtado y que seguro que tendrá utilidad cultural y expositiva pero que hay que definir más.

Se trata de un concurso de proyectos que defina la intervención que hay que realizar y cuál va a ser la dimensión, el presupuesto estimado y los usos dentro del ámbito cultural que el equipo de Gobierno entiende como prioritario para este espacio.

Por las dimensiones del edificio puede albergar distintos usos. Son más de 3.000 metros cuadrados entre la parte histórica y el antiguo colegio y residencia que albergaba. Y podría conjugarse que se habilitaran distintos espacios para el museo de la ciudad, la sede del Hermitage, por la que Granada ha iniciado conversaciones con Rusia, y zona de revitalización del barrio y otros usos culturales como ubicación de otras colecciones de arte. "La casa da para mucho, no solo para espacios expositivos sino también para dar vida al Albaicín. Ahí estaba el colegio divina infantita, un colegio entero con residencia de chicas, y hay varios espacios de inmuebles que da para mucho, mucho juego, y es un enclave tan particular que queremos recibir ideas y enriquecemos mucho más el proyecto si lo abrimos a la opinión pública", dijo en su día el alcalde.

Además de este, la Junta de Gobierno Local celebrada hoy (se aplazó el viernes por el fallecimiento del concejal José María Corpas) ha aprobado un estudio Covid en colaboración con la UGR, un nuevo impulso a la segunda fase de mejora del barrio del Boquerón dentro de los proyectos Edusi, el pliego de contrato de servicios de atención domiciliaria y grupal con menores en riesgo (por 570.000 euros sin IVA y una duración máxima de 5 años) o el protocolo para mejorar los procesos de verificación y control de la normativa urbanística con el objetivo de ser más ágiles en las licencias e inspecciones y darle dinamismo a la gestión municipal.