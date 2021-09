Granada llega a la cifra de hospitalizados UCI por coronavirus más baja en casi un año

En todo 2021 no ha habido menos ingresados UCI por coronavirus en los hospitales granadinos que hoy. Es la mejor noticia del parte del Covid en la provincia junto a que no se ha producido ninguna muerte. Lo que sí hay que lamentar es un síntoma de que la bajada del ritmo de contagios se está frenando. Aunque se han notificado menos de cien casos, una cifra psicológica, la comparación con el mismo día de la semana pasada no es buena, con 28 casos más, pasando de 58 a 86. Aún así, las tasas de incidencia siguen bajando y el número de casos diagnosticados en la última semana baja por primera vez de 300 en total desde mediados de agosto del año pasado. Es decir, la situación ahora mismo es mucho mejor que cuando se inició la virulenta segunda ola del otoño de 2020, que encerró a Granada durante casi mes y medio.

De entrada, los datos buenos los sigue marcando la hospitalización. Y el de hoy marca un hito. Tras igualarse en dos ocasiones, las UCI granadinas han roto la barrera mínima de camas ocupadas de todo el año 2021. Hay 15 pacientes en estado grave cuando el tope más bajo fueron los 16 que se alcanzaron el lunes y los pasados 25 y 27 de junio. Hay que remontarse hasta el 8 de octubre del año 2020, justo cuando se estaba generando la segunda ola, para encontrar esa cantidad de pacientes en Cuidados Intensivos. Pero la gran diferencia está en la vacunación, que evita síntomas graves de Covid. Así, cuando en octubre de 2020 había 15 granadinos en UCI, en planta había 127 personas que a los pocos días llenaron estas unidades. En la actualidad hay solo 43 granadinos en planta (2 más que ayer), lo cual reduce y mucho la posibilidad de enfermar gravemente.

De momento hay que seguir vigilando los nuevos ingresos, que en el último mes han promediado las 9 admisiones diarias. Después de las 10 de ayer, hoy son 7, ninguna de ellas en Cuidados Intensivos. Este ritmo es el que ha permitido que, por ejemplo, en las últimas dos semanas se haya pasado de una saturación hospitalaria de 106 pacientes a otra con 58.

Todo esto es ganar espacio y tiempo antes de la previsible sexta ola de contagios, que vendrá conforme aumenten los contactos físicos entre las personas y entre el frío y el uso mayor de los espacios cerrados, y no al aire libre. La liberación de muchas medidas restrictivas por parte de la Junta llevará aparejado ese aumento de casos que, gracias a la vacunación, minimizarán las consecuencias graves del Covid.

Los contagios hoy han dado un pequeño, podría decirse, aviso de un cambio de tendencia. Se han notificado 86 casos, 28 más que hace una semana, y que son la variación semanal más seria de las últimas dos. Aun así, se sigue por debajo de la barrera del centenar de casos diarios. Lo que se ha notado es una frenada del ritmo de bajada de casos. Se mantiene hoy y no a mala velocidad, pero si en la última semana superaba siempre el 30%, hoy se ha bajado al 26,77%.

Se está tocando el suelo de la quinta ola con unas tasas de incidencia que pese al dato de hoy siguen en bajada. Por ejemplo, la de los últimos catorce días desciende otros once puntos en una jornada, pasando de 89,3 casos a 78,1; y la semanal también lo hace con sus tres puntitos menos diarios, quedándose ahora mismo en 27,4 casos tras los 30,1 de ayer.

Por áreas sanitarias, tras los datos del parte del miércoles, Granada capital mantiene su descenso de incidencia a dos semanas con 87 casos por cada 100.000 habitantes, once puntos menos que ayer. Unos descensos que son más pronunciados en el resto de distritos. El Metropolitano, el más extenso de población de la provincia, se queda en 74,5 (casi 10 puntos de caída), mientras que el Nordeste se estanca (pasa de 91,1 a 89) y el Sur acelera con el fin de las vacaciones de verano y se queda como la mejor zona de la provincia (pasa de 84,6 casos a 67,1 justo quince días después de la llegada de septiembre).

Los casos activos crecen hoy en la provincia por culpa del bajísimo e inusitado dato de curados, solo 30, que añadido a los 86 contagios, elevan el suelo de contagiados activos a 3.612.

La vacunación sigue avanzando con mucha serenidad y el martes se pusieron en Granada 3.703 dosis, de las que 2.894 fueron para completar la pauta. El porcentaje de vacunación llega al 77,3% de la población con el protocolo finalizado y apenas sube una décima en población con al menos una dosis (en un día pasa del 80,3% al 80,4%).