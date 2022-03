Granada aprueba el pago de 8 millones en facturas atrasadas de transporte por quedarse sin presupuesto en 2021

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado hoy en Pleno un reconocimiento extrajudicial crédito a transportes Rober, ahora Alsa, de 8 millones de euros. Un crédito para pagar facturas que se quedaron sin presupuesto el año pasado, 2021, y que ahora hay que sacar de otras partidas presupuestarias para poder pagar estas facturas del transporte urbano.

Este punto generó debate por la oposición en la comisión previa y ahora ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y PP (más los no adscritos Luis Salvador y José Antonio Huertas), los votos en contra de Vox y la abstención de Unidas Podemos y los no adscritos Sebastián Pérez, Lucía Garrido y Manuel Olivares.

El concejal de Economía, José María Corpas, ha defendido que se trata de una operación técnica para pagar las facturas y poder tener más o menos costo para pagar esos atrasos, por lo que pidió responsabilidad a los grupos. Y diferenció entre el debate puntual político o las decisiones "para levantar la situación económica del Ayuntamiento". Corpas ha agradecido el apoyo del PP y ha contestado a Unidas Podemos que la municipalización que piden del servicio de transporte tiene "todos los informes" que dicen que ahora mismo es "inviable".

El mismo expediente que el año pasado y consecuencias de la privatización

Desde el PP, Luis González ha justificado su voto a favor en que ellos el año pasado también tuvieron que hacer una operación similar, aunque por dos millones menos, por lo que entienden el expediente, aunque ha reprochado al PSOE por entonces ir en contra y asegurar que "la Rober se va a comer al Ayuntamiento" y ahora proponer la misma solución: "Ustedes dicen estos son mis principios y si no tengo otros".

El concejal de UP Francisco Puentedura ha lamentado que las facturas se quedaran sin consignación presupuestaria en 2021 porque no hubo presupuesto, sino que se prorrogó el del 2020, culpando también al PP de la situación, y ha criticado que estas son las consecuencias de la privatización. "Son 8 millones de sobrecoste que hay que buscar y esto, para los presupuestos de este año", que tienen que negociar PSOE y UP, "es empezar con las cartas marcadas", ha dicho Puentedura, que critica que "no se beneficie a la ciudad y se engorde a la empresa.

Según Corpas, el contrato vigente es de más de 50 años y arrastra a la situación actual del servicio desde el punto de vista técnico, económico y político. "El nuevo contrato deberá recoger el tema del Metro necesariamente. En eso les llamamos para que se tenga en cuenta en el nuevo contrato. No va a ser de 50 años pero es de los contratos importantes del Ayuntamiento y del que debe de haber un acuerdo mayoritario de los grupos. Esas dos cuestiones: presupuesto y contrato nuevo donde se recoja el servicio debe ser punto para encontrar acuerdos. Eso nada tiene que ver con el expediente a votación", ha explicado el concejal.

El portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha lamentado la falta de previsión municipal con aquel presupuesto aprobado por PP, Cs y PSOE, que estaban fuera de la realidad social de Granada y que hubo que prorrogar el año pasado y se quedó corto porque la falta de presupuesto, entre otras, es por la llegada de sentencias desfavorables al Ayuntamiento en cuanto al transporte.

El concejal no adscrito Manuel Olivares ha reprochado al equipo de gobierno su forma de actuar y ha señalado que es "consecuencia de no tener presupuesto".