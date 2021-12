Granada bate en dos días los peores datos de contagios de coronavirus en dos meses y medio

La batalla contra el coronavirus en Granada es una guerra de trincheras en las últimas semanas. El aumento de casos empuja pero de momento permite seguir viviendo con normalidad a la provincia, donde a diferencia de otras, los datos siguen siendo relativamente buenos. Y solo hay que comparar con la situación de hace un año: se entró a diciembre con una media de 218 casos diarios, y encima era un dato bueno porque estaba en fase descendente la segunda ola; ahora la media es de 52. En la última jornada el recuento real es de 64, la segunda peor cifra de los dos últimos meses y medio, y que han vuelto a incrementar el saldo de contagios y la velocidad de casos acumulada en el balance semanal. La guerra es sin cuartel aunque muy pareja: las tasas de incidencia, a pesar de estos datos, de momento no se disparan e incluso la ratio semanal baja. Esto en otro día sin muertes y con la hospitalización estabilizada.

Salud ha notificado 64 contagios en la provincia de Granada en el último parte de incidencia (que recoge los positivos no del mismo día anterior, si no de pruebas diagnósticas que pueden irse dos o tres días atrás en el calendario). Esto supone la segunda peor cifra en dos meses y medio, solo por detrás de los 72 del lunes (que además eran el compendio del sábado y el domingo). Es decir, que en tres días se ha batido el peor dato desde mediados de septiembre. Esto de entrada no es bueno porque una nueva aceleración de este proceso de ascenso del coronavirus. En la última semana los contagios remitidos suben un 39%, la mayor velocidad de las últimas cuatro cuando comenzó a variar la curva.

De momento, los registros aguantan con una media de 52,8 casos notificados al día en la última semana (en la anterior fueron 38), y que en términos reales por fecha de diagnóstico son 35 casos diarios a la semana en las últimas dos. Con estas cifras se sacan los datos de incidencia acumulada, que a pesar de la subido de hoy, se mantienen muy a raya con respecto al inicio de la semana. Desde el lunes, la tasa de incidencia a catorce días solo ha subido 0,9 puntos aunque llega a su cifra más alta en casi dos meses con 53,4 casos por cada 100.000 habitantes. Se da el hecho de que incluso la tasa a siete días baja de 28,6 el lunes a 27,3 en la jornada de hoy, lo cual habla de crecimiento pero muy estable. De hecho, estos datos son los mejores de Andalucía.

Donde hay que prestar ahora atención nuevamente es en las tasas de incidencia por áreas sanitarias ante el regreso de los comités de alertas territoriales acerca de la imposición de medidas restrictivas según el nivel de casos acumulados. Es muy posible que con las cifras de hoy, toda la provincia de Granada se mantenga sin restricciones, pero la tendencia no es buena para el distrito de Granada capital. Hoy está en 70,3 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas mientras que la ratio a siete está en 39,5, lo cual avanza que en una semana se estará seguramente por encima de los 80 casos y el nuevo semáforo Covid sitúa esa tasa en 100.

Tampoco presenta un estado halagüeño la zona Nordeste, con 67,5 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, aunque en su caso la tendencia a siete días avanza una estabilización o un descenso (31,7). Están mucho mejor las zonas Metropolitana (44 casos en dos semanas y 21,5 en una) y Sur (40,9 y 20,1), ambas muy estables. Es la capital quien monopoliza la tendencia al alza en la provincia, y el resto de distritos quien las va frenando.

La hospitalización va a ser el elemento clave para la toma de decisiones a pesar de que las tasas de incidencia suban. Los ingresos nuevos crecen pero muy a cuentagotas y el sistema puede asumirlos con normalidad y sin saturarse. De hecho, la situación real es la misma de ayer, con 20 hospitalizados totales, 17 en planta y 3 en Cuidados Intensivos. En el último parte solo dos nuevas admisiones y ninguna en UCI. Las recuperaciones son 35. Sin muertes otro día más. En noviembre solo se han notificado nueve decesos por coronavirus.

En una semana han ingresado diez personas y ninguna de gravedad, lo cual tiene un nombre: vacunas. Y en estas el recuento es de que ayer completaron su pauta vacunal 298 granadinos, mientras que 360 recibieron su primera dosis; y que el refuerzo con la tercera sumó 6.640 personas. El 16,9% de las personas con la pauta completa ya han sido inmunizadas con el tercer pinchazo.