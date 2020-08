Granada marca un pico de 81 contagios por coronavirus mientras crecen los ingresos

Definitivamente, y por desgracia, el coronavirus está muy fuerte. No es que antes no estuviera presente, sino es que cifras de contagios como las anunciadas este domingo (81 positivos por PCR en la provincia) significan que el virus se ha desbocado y va a ser muy necesario el trabajo de los rastreadores para evitar nuevas medidas restrictivas que ya acechan a la vuelta de esquina.

Los 81 casos confirmados en el parte de la Consejería de Salud de la Junta remitido este domingo son un número similar al de aquellas últimas semanas de marzo cuando no era raro aproximarse al centenar de contagiados diarios. Una cifra muy seria que va en consonancia con los datos de Andalucía, donde la pandemia ha rebrotado con fuerza y este domingo se han notificado 593 casos.

En el análisis de la última semana, en siete días -de lunes a domingo-, Granada ha sumado 375 contagiados por Covid-19, lo que apunta a que hay bastantes más casos activos que los 186 que la Junta notificó este jueves cuando también anunció que se está haciendo seguimiendo de doce focos en la provincia entre la capital, el Área Metropolitana y los distritos Nordeste y Sur.

Los 81 contagios hacen que el total de positivos confirmados en la provincia desde que comenzó la pandemia sea de 3.692. Eso sí, la buena noticia de la jornada es que no hay que lamentar fallecimientos en Granada cortando así la racha negativa tras dos decesos en los últimos días. No se puede decir lo mismo en Andalucía, donde este domingo sí se contabilizan dos muertes en las provincias de Jaén y Almería.

El problema no es solamente que los contagios se incrementen progresivamente sino que la presión hospitalaria se empieza a notar. Granada se ha instalado en el contexto de una treintena de pacientes ingresados. En concreto, el dato aportado por la Consejería de Salud tras sumar un ingreso este domingo es de 34 personas hospitalizadas, de las que tres están en la UCI. No obstante, este domingo no hay ningún curado en la tónica de los últimos días.

A nivel andaluz, la Consejería de Salud y Familias ha informado de que, actualmente, 267 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 36 se encuentran en UCI. Por provincias la situación está así: en Almería (68 hospitalizaciones, de los que 15 en UCI), Cádiz (34 hospitalizaciones, de los que 7 en UCI), Córdoba (22 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Granada (34 hospitalizaciones, de los que 3 en UCI), Huelva (3 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Jaén (11 hospitalizaciones y 1 en UCI), Málaga (71 hospitalizaciones, de los que 6 en UCI) y Sevilla (24hospitalizaciones y 4 en UCI).