Granada activa un plan de "respeto" a la ciudad y velará por la estética en obras y la limpieza de locales vacíos

Granada ha puesto en marcha una campaña por el respeto a Granada basada en la concienciación pública y privada para mejorar el embellecimiento de la ciudad con una batería de medidas como un plan antipintadas, el orden en la instalación de andamios de obras o la limpieza de locales vacíos.

En una de esas medidas, la de los andamios, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada firmó la semana pasada un decreto ante el elevado número de obras que se están ejecutando en la ciudad en el que se recuerda la ordenanza municipal reguladora de la instalación de vallas, andamios, medios auxiliares de obras y contenedores o la Ordenanza Municipal de Vallas Publicitarias para que los promotores de esas obras 'recuerden' que hay normativas que cumplir. No se trata de hacer ordenanzas nuevas para estos asuntos sino de hacer cumplir las que hay de forma que el Ayuntamiento guardará ahora más celo a la hora de hacerlas cumplir velando primero por el cumplimiento en sí que regula la ordenanza (y que conlleva sanción si no se acata) y segundo por mejorar la imagen de la ciudad, muchas veces afeada con prácticas habituales como andamios, lonas o vallas mal colocadas, locales vacíos llenos de publicidad en sus fachadas y cristales que el Ayuntamiento no puede limpiar o pintadas.

Y las obras era una primera cuestión en la que intervenir ya que se está dando ahora un "número histórico" de actuaciones urbanísticas y en 2022 se dieron licencias por valor de 70 millones de euros en presupuesto de ejecución material. En la actualidad hay en carga obras por un valor de 50 millones, de ahí la necesidad de coordinación con áreas como ocupación de vía pública.

"Hemos detectado alguna mala práctica que intentamos corregir. El Ayuntamiento tiene sus herramientas para que se cumplan con las normas de seguridad, ornato y belleza", ha recordado el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid.

Condiciones de obligado cumplimiento en obras

Todo andamio o valla para la realización de obras que supongan la utilización de dominio público tiene que cumplir las siguientes condiciones.

Vallas. Obligatorias en toda obra de nueva planta, excavaciones, reformas, derribos o cualquier otro caso que lo requiera por seguridad, salubridad u ornato público. La altura será la fijada en normativa y deberán "mantenerse en perfectas condiciones de ornato con limpieza continuada de publicidad, pintadas vandálicas o deterioros". Algo, esto último, que muchas veces se incumple con vallas llenas de publicidad, carteles o deterioradas. Se podrán anclar a la acera y el pavimento (con restitución posterior) y no puede obstaculizar los accesos o servicios de interés general. Además, se recalca especialmente que "no se depositará carga o material fuera de la valla" y que hay que cubrir con lonas o mallas la totalidad de las mismas. En el conjunto histórico las lonas o mallas tienen que ser de color crema, blanco o beis (en todo caso de color claro).

Andamios. Tienen que seguir las normativas de seguridad y salud, establecer un paso cubierto resistente y seguro cuando no se garantice el ancho mínimo, tener una alarma que se activará en horario no laboral para seguridad de los inmuebles colindantes y contar con mallas o lonas de protección que lo cubran en la totalidad cuando se afecte a fachadas exteriores o que puedan producir polvo o desprendimientos. Se resalta que las lonas tendrán "materiales ignífugos" y estar perforadas para evitar riesgos por el viento y si se trata de edificios habitados, deberán ser traslúcidas para permitir la visión e iluminación. Tanto andamios como lonas tienen que mantenerse conservados y los colores también serán crema, blanco o beis en el caso del conjunto histórico, "sin que se permitan colores distintos a los señalados". Las lonas o mallas en edificios en áreas consolidadas deberán ser "decoradas" cuando sea una rehabilitación integral o construcción nueva y su duración sea superior a cuatro meses. Los motivos de las lonas decoradas serán de libre elección siempre que no sean degradantes o atenten contra el honor de las personas. En edificios catalogados o planes especiales, las imagen deberán referirse al propio edificio. La inserción de publicidad solo se permitirá en las lonas decoradas en los planos laterales sin límite y en el frente siempre que no supere los tres metros de ancho ni el 65% de altura de la lona, debiendo situarse en el tercio inferior. En todo caso, cualquier publicidad debe ir autorizada por Urbanismo.

Contenedores. Los contenedores para residuos de demolición y construcción se situarán en zona privada y para ponerlos en otra ubicación hay que tener autorización expresa. No pueden impedir visibilidad de vehículos o cruces, no podrán situarse en pasos de peatones, vados, paradas de autobús o taxi o reservas de estacionamiento y parada, no se podrán echar residuos peligrosos, biológicos o cualquier otro que cause molestias o incomodidad. Tienen que estar identificados. Si se colocan sobre empedrados del conjunto histórico o pavimentos especiales, estos hay que protegerlos previamente con planchas metálicas o de madera.

Todas estas normas las tendrán que cumplir las obras nuevas y se revisará que se cumplen con las que ahora hay en marcha. En caso de incumplimiento y reincidencia, se pondrán sanciones.

Campaña contra la suciedad en locales vacíos

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha recalcado también otras medidas de este plan de embellecimiento como "cuidar la estética de locales vacíos", para lo que van a requerir a sus dueños, muchos entidades bancarias, que los mantengan limpios por fuera evitando la imagen de cristales y fachadas llenas de pintadas, carteles, anuncios y otros elementos que afean la estética. Además, ha dicho que se va a "perseguir a quienes ponen carteles en semáforos, pegativas en mobiliario o por la calle". El objetivo final es dar una imagen de ciudad lo más estética y cuidada posible.