Un proyecto de Granada, premio nacional 'TaleS' a la mejor idea de emprendimiento senior

María Angustias Cueto Martín, con su proyecto 'San Ildefonso Suites', de la Universidad de Granada, ha obtenido el premio nacional 'TaleS' a la mejor idea de emprendimiento senior, el galardón está dotado con 1.000 euros.'TaleS' es un programa gratuito impulsado por CISE y promovido por Fundación Mapfre a través de su Centro de Investigación Ageingnomics, especializado en economía del envejecimiento, y en el que colaboran de forma activa la Universidad de Granada, la Universidad de Cantabria y la Universidad Autónoma de Madrid.

'San Ildefonso Suites' es un proyecto que plantea la remodelación de un céntrico edificio de Granada para convertirlo en un alojamiento turístico sostenible y vanguardista. Su autora, María Angustias Cueto Martín, en representación de la Universidad de Granada, a través de la Dirección de Emprendimiento, ha visto reconocida su propuesta, que cuenta ya con inversores privados, prevé su apertura en 2024 y persigue impulsar entre los potenciales clientes el turismo de experiencias.

Los espacios del CISE, en la Universidad de Cantabria, acogieron el pasado miércoles, 18 de enero, la final nacional de esta iniciativa formativa y que ha permitido a 50 seniors acercarse a las principales metodologías de emprendimiento ágil y desarrollar en grupo ideas de negocio experimentales.

La ganadora nacional, María Angustias Cueto Martín, es licenciada en Ciencias Empresariales por la UGR y tiene una amplia experiencia en el campo de la Comunicación, el Marketing Digital y la Responsabilidad Social Corporativa. Se animó a participar en el programa motivada por “un cambio laboral”. “Este reconocimiento me hace muchísima ilusión por el momento personal en el que me encuentro y supone un impulso a mi espíritu creativo para poner en marcha ideas. Tenía inquietud por emprender y poder ser empresaria, y la formación que he recibido me ha permitido organizar muy bien un plan de negocio para poner en marcha mi proyecto”.

El director ejecutivo del CISE, Manuel Redondo, ha mostrado su “satisfacción por el éxito del programa” y ha asegurado que “se han cumplido los objetivos y metas establecidos” para la primera edición. “Este logro es el resultado de un gran compromiso y dedicación por parte de todos, así como un ejemplo de lo que con ilusión podemos lograr juntos”.

Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, asegura que la experiencia de colaboración entre las dos instituciones ha sido “muy buena y positiva” y que ‘TaleS’ contribuye a “aprovechar el potencial” que acumulan las personas seniors. “Atesoran mucha experiencia y conocimiento, cuentan con unas condiciones físicas e intelectuales excelentes, y debemos aprovechar su potencial porque es bueno para la sociedad y la economía de cualquier país, y además está demostrado que se envejece mucho mejor estando activo”.

Para María del Mar Fuentes, directora de Emprendimiento de la Universidad de Granada, “para el equipo de UGR Emprendedora ha sido una gran satisfacción apoyar desde el Centro de Emprendimiento Breaker en el desarrollo del programa y contar con la participación de emprendedores senior de gran talento”. Según Sara Alonso, Coordinadora del programa Tales en UGR Emprendedora, “María Angustias Cueto es un ejemplo del potencial de los seniors de nuestra Universidad en el desarrollo de proyectos innovadores y disruptivos”.