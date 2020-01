Granada presenta unos presupuestos "austeros y ajustados" tras cinco años sin cuentas

El equipo de gobierno bipartito (PP-Cs) ha presentado hoy el borrador de presupuestos del Ayuntamiento para 2020, el primer expediente que se presenta tras cinco años sin cuentas y que definen como "responsables, realistas, prudentes y ajustados".

El total de gastos es de 273 millones y el de ingresos, 286, con una diferencia de 13,1 millones que tienen que quedar de superávit por la exigencia del Plan de Ajuste del Ayuntamiento. En comparación con el presupuesto de 2015, el último aprobado y que se mantiene prorrogado, supone un incremento del 9,54% en gastos y del 8,98% en ingresos.

La mayor inversión será en capítulo de personal, unos 11,7 millones. En gastos en bienes y servicios se contemplan 102 millones y en gastos financieros, 4,3 millones. En transferencias corrientes se prevé un gasto de 35 millones.

Para inversiones reales en la ciudad se contemplan 4,7 millones. Una cantidad reducida que se ajusta "a la situación real del Ayuntamiento", que no renuncia no obstante a las grandes inversiones y proyectos de ciudad, para lo que recurrirán al apoyo de otras administraciones y la inversión privada.

En ingresos, 116 millones se recibirán de impuestos directos, 9,9 de impuestos indirectos y 58,5 en tasas, precios públicos y otros ingresos. Por transferencias corrientes (del Estado y la Junta), re recibirán 89,9 millones y en ingresos patrimoniales, 8,2 millones. De la venta de solares se calculan 3,6 millones aunque se espera subir a más.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha destacado que es una "gran noticia" y que da respuesta a la situación real del Ayuntamiento. "Nos hubiera gustado un presupuesto más expansivo e inversor pero da respuesta a los requerimientos del plan de ajuste que nos obliga el Ministerio". "Son los presupuestos de la responsabilidad, que dan respuesta a las exigencias de la sociedad, de los proveedores para reducir el periodo de pago, que contribuyen a la reducción de la duda y que mantienen las políticas sociales sin ajustes. También vamos a cumplir con la plantilla del Ayuntamiento".

Ahora se tendrá que comenzar a negociar con los grupos políticos para buscar el apoyo a los presupuestos y conseguir su aprobación, que quieren que se produzca para final de febrero. Según Salvador, que ha rechazado las propuestas de los partidos de la oposición que suponen un aumento del gasto, ha dicho que espera alcanzar un pacto de presupuestos con Vox, con quienes negociarán primero por ser socios de investidura. También ha apelado a la "responsabilidad" del PSOE y de Podemos-IU.

El concejal de Economía, Luis González, ha explicado que este borrador es resultado de "una consulta detallada de cada área, que ha sido analizada, contextualizada y recortada". De hecho, habla de un presupuesto "realista, sostenible acorde a la realidad del Ayuntamiento y de Granada", que cumple con las estimaciones de gastos e ingresos.

"Granada no puede aumentar el endeudamiento ni asumir proyectos que no tengan financiación. Es un presupuesto restrictivo, ajustado, hoy no puede ser expansivo y hablar de grandes proyectos es como hablar de la carta a los Reyes Magos", ha dicho el concejal.

González ha destacado que se dediquen un total de 27 millones al pago de deuda, los 13,1 de superávit más 13,7 para deuda a corto plazo. También ha incidido en el gasto del 45,6% del presupuesto en servicios públicos.

"Se ha tenido en cuenta la proyección económica de los últimos años y el plan de ajuste. Estamos actuando con responsabilidad fiscal y social, con criterios de prudencia, austeridad y realidad" para mejorar el periodo medio de pago y reducir la deuda", ha añadido el alcalde.

Salvador ha hecho hincapié también en que se cumpla con los acuerdos de la plantilla firmados por la anterior corporación del PSOE.

El concejal de Hacienda, José Antonio Huertas, ha destacado el mantenimiento del gasto social en una presupuestos "que se pueden cumplir". Por multas, esperan una recaudación de 8,2 millones.

Respecto a los proyectos de ciudad que se puedan desarrollar, el alcalde ha incidido en que con la Alhambra se seguirán firmando convenios de intervención en el Albaicín, con la Junta se hará el eje Palencia-Arabial y también otros proyectos culturales, de movilidad o los parking disuasorios.

También quieren iniciar la redacción de un nuevo PGOU y terminar otros planes especiales como el del Albaicín. Para el transporte público, contemplan 17,5 millones y para Cultura, 3,7. Además está contemplada la subida del 2% del salario de los funcionarios.