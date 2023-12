Granada da el primer paso para el nuevo presupuesto y enviará a Hacienda el borrador para su visto bueno

El Ayuntamiento de Granada ha dado este lunes el paso para el nuevo presupuesto de la ciudad. Ya el viernes la concejal de Economía, Rosario Pallarés, informó de que este lunes se reunirían para decidir el camino a seguir por el Ayuntamiento para aprobar las cuentas de 2024. El problema y el retraso ha venido en que la ciudad no conoce aún cuál va a ser la cantidad que reciba del Gobierno por la participación en los tributos del Estado, un dato que normalmente se conoce en octubre y que es fundamental ya que es la fuente de ingresos más numerosa del Ayuntamiento, por encima incluso del IBI. Al no contar con este dato, el Ayuntamiento tenía bloqueado el expediente, que ya cuenta con el resto de partidas de gastos e ingresos.

Con todo, habían pedido a Hacienda que aclarara si podían estimar un incremento del 3% en lo recibido este año pero hasta el jueves pasado no llegó la respuesta, que decía que no se calculara con ese incremento sino con la misma cantidad de este año, por ahora y a la espera de tener la cifra final, bloqueada también en el Gobierno al no contar con nuevos presupuestos del Estado. Ese incremento del 3% supondría recibir 4,4 millones más, que al no poder contemplarlos hay que quitar del capítulo de gastos en el borrador elaborado.

Ante el retraso en la información sobre lo que ingresará la ciudad por su participación en los tributos del Estado, un capítulo que condiciona los presupuestos al ser el más numeroso de ingresos, por encima incluso del IBI, Granada tenía dos caminos: o presentar el expediente sin contar con el incremento contando con que si se produce, algo que confía la concejal de Economía, se pueda sumar a posteriori, o esperar a tramitar las cuentas municipales hasta que se sepa la cantidad final, lo que podría dilatar mucho. Y es que, de presentarlo ya, se podría contar con su aprobación final para febrero.

Con estos antecedentes, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado que han decidido seguir adelante con la tramitación de las cuentas y "remitir el borrador del presupuesto al Ministerio aún sin conocer la información de la aportación del Estado", por lo que se va a remitir a Hacienda el borrador de presupuestos ya que la ciudad, por estar inmersa en el Plan de Ajuste, necesita de su informe favorable, que además es vinculante.

El informe favorable del Ministerio de Hacienda es “vinculante para poder llevar a aprobación plenaria el presupuesto 2024 y todo ello es consecuencia de que Granada forme parte del Fondo de Ordenación Económica, ya que nos encontramos intervenidos por parte del Gobierno de España y, por tanto, debe informar favorablemente de nuestro presupuesto antes de ser aprobado en el Pleno de nuestro Consistorio, algo que no ocurre al resto de ayuntamientos”.

Así, es el "primer paso del presupuesto de 2024" a expensas de los informes y presupuestos del resto de entidades locales, que se sumarán en breve, por lo que se "remitirá al Ministerio", al que Carazo solicitará "la máxima agilidad para favorecer la aprobación cuanto antes y poder ser iguales a otras ciudades que no tienen esta dificultad y no han necesitado".

Carazo ha afirmado que “a pesar de que sería imprescindible conocer la aportación económica del Estado a este municipio para cerrar con total exactitud las cuentas municipales presupuestarias, y que esta falta de información dificulta enormemente la elaboración del documento económico, a pesar de ello, hemos trabajado técnicamente y duramente, ajustando las partidas, para poder remitirlo ya al Ministerio de Hacienda y en consecuencia aprobarlo cuanto antes".

La alcaldesa ha afirmado que el presupuesto de Granada para 2024 "da su primer paso, se queda cerrado y será remitido esta semana al Ministerio de Hacienda, a quien solicitó la máxima agilidad para favorecer la aprobación en Pleno del presupuesto de la ciudad de Granada". "Pedimos al Ministerio que no dificulte la gestión económica y presupuestaria de este Ayuntamiento, para que podamos aprobarlo de la misma forma que lo han hecho otras ciudades que no han necesitado este informe favorable previo a la aprobación en Pleno", ha dicho Carazo.

Además, Granada tiene otras dificultades para elaborar el presupuesto ya que está obligada a contar, por el propio Plan de Ajuste, con un superávit de 6,3 millones de euros "por primera vez en la historia de este Ayuntamiento; un agujero económico de 22 millones de euros heredado del gobierno municipal anterior; un impuesto nuevo por vertedero de 2,5 millones; o un fondo de contingencia para pago de una posible sentencia desfavorable a Endesa de otros 2,5 millones de euros".

Una decisión tras la respuesta de Hacienda

La decisión se ha tomado después de que ya el pasado viernes, día 1 de diciembre se informara sobre el estado del proyecto de presupuestos de 2024, con todo el trabajo concluido por el área de Economía, el cual no se había podido cerrar al desconocer aún las previsiones de ingresos procedentes del Estado, mientras en otros ejercicios el Ministerio de Hacienda comunica a los ayuntamientos la previsión de sus ingresos en octubre.

Esta situación ha llevado a que, tras la consulta con otros ayuntamientos, se haya previsto un incremento de los ingresos procedentes del Estado de un 3%, correspondientes tanto a la cesión de impuestos como al Fondo Complementario de Financiación. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, a consulta del Ayuntamiento, ha rechazado este incremento, instando al Consistorio a que se consigne en esas aplicaciones presupuestarias la misma cantidad que viene aportando cada mes, si bien si reconoce que la previsión de ingresos estatales será “significativamente positiva", es decir, que va a subir. Por eso el viernes la concejal de Economía, Rosario Pallarés, entendía que se trata de un "ajuste temporal" y que al final vendrá reconocido ese incremento.

El incremento de 3% en las entregas a cuenta del Estado se estima que estarán en torno a 2.700.000 euros y junto la liquidación del año anterior, cifrada en 1.700.000 euros, supondría unos ingresos presupuestarios de 4.400.000 euros.

"Aún no hemos iniciado el procedimiento para aprobar el presupuesto porque una de las partidas más importantes para tener un presupuesto lo más real posible es la partida de ingresos por la participación de los tributos del Estado". Según el borrador que han elaborado, los ingresos para 2024 serían 315 millones de euros, de los que unos 87 serían de aportación del Estado, la partida más numerosa, incluso superior a lo que se recauda por IBI. "Es una cuantía tan importante que no se puede dar un paso si no está garantizada", dijo Pallarés. Esta aportación del Estado se recibe en dos formas: una entrega a cuenta mensual y una liquidación definitiva del ejercicio dos años anterior, es decir, que en 2024 se recibiría la liquidación definitiva de 2022.

Pero el Ayuntamiento de Granada en el anterior mandato se acogió para el pago a proveedores a un crédito de 35,5 millones que ampliaba el plan de ajuste municipal y que implica "que el presupuesto necesita un trámite previo que es solicitar a Hacienda el informe favorable del presupuesto". "Para pedir ese informe necesitamos conocer la aportación del Estado" para que luego no se retiren ingresos.

Normalmente, esa dotación se conocía en octubre y a 4 de diciembre aún se desconoce. Aún así, Pallarés cree que sería un "ajuste transitorio porque creo que se van a producir", pero por ahora no se puede elevar la partida y el borrador de presupuestos no puede contar con 4,4 millones más.