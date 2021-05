Granada vuelve a ser la provincia con más contagios de coronavirus de España

La provincia de Granada vuelve a ser la peor de toda España en incidencia del coronavirus en la última semana. Según los datos del Instituto Carlos III (ISCIII) de Madrid, que es el organismo que vigila y estudia la evolución de la pandemia a nivel nacional, Granada presenta uno de los datos más preocupantes de todo el país: presenta la incidencia acumulada más alta de todas las provincias en la última semana, lo que avanza un repunte de los contagios en próximas fechas. Sin embargo, estos datos no son contradictorios con los que cada día ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, donde Granada aparece como la tercera peor de las ocho provincias de la comunidad. Y tiene una explicación, no sencilla eso sí: por mucho que se parezcan no es lo mismo la tasa de incidencia acumulada que la incidencia acumulada 'a secas', y las medidas restrictivas se toman teniendo en cuenta solo la primera.

Granada tiene el índice más alto de incidencia acumulada de España en los últimos siete días. Con cifras actualizadas hasta el jueves 27, la provincia presenta 99,38 casos por cada 100.000 habitantes entre los días 20 y 26 de mayo, siendo estas, además, cantidades que no están teniendo en cuenta los envíos de datos de los cuatro últimos días en los que Granada ha acumulado por primera vez en cinco semanas más casos que el sumatorio de semanas anteriores.

Este dato es importante, pero no el más importante a la hora de seguir la evolución de la pandemia por provincias. La incidencia acumulada es una ratio que mide la cantidad de personas que enferman con respecto a las que están libres de la enfermedad al principio de un periodo de tiempo, normalmente de 7 o de 14 días. Se diferencia de la tasa de incidencia acumulada es que esta mide la velocidad de expansión del coronavirus, tomando los nuevos casos en un determinado periodo de tiempo, también de 7 a 14 días, divididos entre la población total. Y esta medida es la que siempre se toma en cuenta para imponer restricciones.

Explicados los términos técnicos, la traducción de este dato es que Granada es la provincia española donde un mayor número de personas se ha contagiado de coronavirus en proporción a la gente sana en la última semana, y la tercera que más si se abarcan las últimas dos. Son casi 100 personas positivas por Covid-19 en una proporción por cada 100.000 habitantes en los anteriores siete días. Es la demarcación española que presenta un nivel más alto de contagios por coronavirus por delante de Sevilla (92,26 casos), Jaén (86,97) y Huelva (84,31), confirmando Andalucía como la comunidad autónoma española donde se está expandiendo en mayor medida el SARS-CoV-2. Justo debajo de ellas aparece la primera provincia no andaluza de esta listado, que es Palencia con 81,38 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana. Lo peor de este dato es que es mayor al doble de la media nacional, que se queda fijado con todos los datos de las provincia en 41,55 casos.

Si el rango de tiempo se amplía a las dos semanas, Granada aparece como la tercera peor provincia de España con 193,7 casos por cada 100.000 habitantes, solo superada por las andaluzas Huelva (214,04) y Jaén (202,98). Justo por detrás estarían Sevilla (189,61), Vizcaya (178,83) y Zaragoza (170,83).

Otro dato a tener en cuenta que ofrece el ISCIII es la razón de tasas. Esta medida divide la incidencia acumulada de dos semanas consecutivas y su cociente indica crecimiento o descenso de casos de coronavirus si es mayor o menos a uno, respectivamente. En esta faceta se ve claramente el cambio de tendencia que se produjo el viernes en Granada. Según los datos del Instituto, tiene una de las mayores tendencias de bajada de casos de toda España en los últimos 14 días (0,62, la misma que la Comunidad de Madrid), y la segunda más baja de Andalucía tras Almería (0,53). Sin embargo, el mapa cambia cuando la razón de tasas se compara solo con una semana, y ahí el cociente ya es de crecimiento de contagios. Y solo hay tres provincias más en esa situación: Teruel (1,5), Palencia (1,27) y Lugo (1,16). De una semana a otra, de ser una de las zonas con mayor descenso de casos a una de las pocas que repunta.

De todas formas, se confirma que el proceso de vacunación está teniendo éxito en algo que con las primeras vacunas no estaba del todo claro, y es que evitan la transmisión del virus, si no de forma total, sí al menos en un grado de protección muy amplio. En todas las provincias la incidencia acumulada en mayores de 65 años es muy baja y en Granada, en la última semana, la incidencia acumulada es de 50,6 casos por cada 100.000 habitantes, prácticamente la mitad de los totales, que serían la gente joven.

Estos datos son solo una variable más para comprobar la expansión de coronavirus en una zona. Los datos más preocupantes suelen ser las tasas de incidencia, que son las que hablan de la velocidad con la que se expande el virus. En Granada el dato del IECA, puesto que no lo ofrece el Instituto de Salud Carlos III, aparece como la tercera provincia andaluza con peor índice, aunque su tendencia era negativa hasta el viernes, último día en el que la Junta de Andalucía actualizó estos números. Y ahí Granada, no es la peor. Todavía.

Granada ya había sido el punto negro del coronavirus en Andalucía y en España en algunas ocasiones anteriores. Ya en la primera ola del año pasado pasó de ser la última provincia andaluza en tener contagiados a tener, en proporción, más que Sevilla. Fue en la oleada del otoño donde Granada lideró tristemente los ránkings nacionales junto a las provincias vascas, lo que influyó en la toma de medidas restrictivas más severas que, con el estallido de la tercera ola tras la Navidad, hizo que por primera vez Granada no fuera de las peores. Sin embargo, en esta cuarta ola recién terminada, la provincia ha vuelto a estar a la cabeza de las españolas, aunque la virulencia haya distado mucho de las anteriores.