Granada tiene un año más para ejecutar el Plan de Turismo de Grandes Ciudades

Los diez proyectos incluidos en la fase 1 del Plan de Turismo de Grandes Ciudades que presentó el Ayuntamiento de Granada en 2020 a la Junta de Andalucía y que recibieron la aprobación para una inyección de hasta 10 millones de euros, están asegurado pero tardarán un poco más de los previsto en ejecutarse. Concretamente un año más, que es el plazo que ha dado la Junta a la ciudad como prórroga a la ejecución del plan después de que el nuevo gobierno analizara el estado de las distintas medidas cuando llegó a la Alcaldía en verano de 2021.

El concejal de Turismo, Eduardo Castillo, ha respondido hoy al anterior edil del ramo, Manuel Olivares, sobre el estado de este plan después de que Olivares haya acusado al PSOE de no ejecutarlo y desarrollarlo, a lo que Castillo ha respondido que "miente". "Tuvimos que pedir una prórroga de la fase I porque vimos que no llegábamos con lo que había ya elaborado. Hablamos con la Junta y tenemos hasta marzo de 2023 y conseguimos garantizar el cumplimiento de los 10 proyectos", ha defendido Castillo. Para firmar esta adenda hubo que convocar la comisión para el seguimiento de la fase 1 del plan de Grandes Ciudades.

Según ha explicado el concejal a este periódico, se contemplan cinco fases en el desarrollo de los proyectos: la primera es el análisis de requerimiento y las especificaciones técnicas que han de cumplir los proyectos; la segunda es la implementación de los pliegos técnicos para la contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo los proyectos; la tercera es la licitación por parte del Área de Contratación; la cuarta la adjudicación del contrato y la quinta, la ejecución y finalización del proyecto.

Los diez proyectos de la primera fase, uno a uno

Esta primera fase incluye diez proyectos, de los que dos ya se han ejecutado. En ejecución, por tanto, hay otros ocho, cada uno en una fase diferente.

Proyecto 1. La implantación de un sistema de medición de flujos turísticos en barrios históricos de Granada, está en fase 2 de pliegos técnicos.

Proyecto 2. Plan de optimización y reordenación de la señalética peatonal del Conjunto Histórico de Granada. Está en fase 5, con el plan director.

Proyecto 3. Creación y puesta en valor de los itinerarios culturales, gastronómicos e históricos a través de la red "Mírame: Red de Miradores de Granada". Está en fase 4 de adjudicación de contrato.

Proyecto 4. Proyecto museológico "Granada y los viajeros románticos". Fase 4.

Proyecto 5. Oficina virtual y web. Fase 2.

Proyecto 6. Asistente virtual. Fase 2.

Proyecto 7. Creación y diseño de la marca turística Granada y diseño del lanzamiento de la misma. Fase 4 de adjudicación del contrato.

Proyecto 8. Acciones de promoción del comercio tradicional y de cercanía. Está en fase 1, la más inicial, aunque se espera avanzar para otoño para contar con un gran plan de actuación de promoción del comercio en otoño.

Además de la adenda firmada al convenio con la Junta de Andalucía para ampliar el plazo un año para la ejecución de esta fase, se continúa con la definición de los proyectos de la segunda fase, que incluye el resto de medidas hasta las 15 que contempla el plan de turismo de Granada aprobado por la Junta.

"Cuando llegamos al gobierno el año pasado, fue en agosto cuando analizamos toda la situación del plan y vimos que había proyectos que si no ampliaba el plazo no se iba a llegar a ejecutarse porque no se habían desarrollado", confirma Castillo, que indica también los 3 millones de euros que se consiguieron de los fondos Next Generation para la financiación de proyectos turísticos.