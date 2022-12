Granada seguirá reclamando proyectos de primer nivel: "Las empresas no quieren ir a Coruña, Sevilla o Alicante, quieren venir a Granada"

Granada tiene que superar el 'duelo' por el varapalo del Gobierno de no conceder a la ciudad la sede de la AESIA y mirar al futuro. Y eso es lo que va a gestionar desde ya el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, quien sin dejar de reclamar que se publiquen de forma transparente los baremos seguidos en la decisión y de agotar todos los cauces para seguir reclamando la agencia si se puede revertir la decisión, ya prepara la forma de actuar para el día después.

Así, se quiere aprovechar lo conseguido con esta candidatura en cuanto a unidad institucional, posicionamiento, valoración de la UGR y creación de un sistema empresarial único, para seguir reclamando proyectos y aspirando a grandes iniciativas dentro de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya en su día se quería acoger el Centro Nacional de la Inteligencia Artificial, al que optaba Granada desde antes que se comenzara el proceso de descentralización de la agencia europea, la AESIA, que finalmente irá a Coruña.

"Lo que hemos conseguido es un trabajo magnífico para la ciudad. Ya hemos conseguido consolidar un proyecto y un reconocimiento y por tanto tras estos malos días y el duelo, no nos quedamos ahí. Desde ya nos reponemos y aprovechamos el talento para un nuevo proyecto de desarrollo con ambición. No solo no me voy a conformar sino que voy a seguir ambicionando lo que tiene Granada que para eso tenemos un magnífico talento", ha dicho el alcalde en su valoración sobre la pérdida de la AESIA.

Así, el equipo redactor de la candidatura se convertirá en equipo asesor permanente para seguir fijando objetivos y atrayendo a empresas como hasta ahora. Y en el Pacto por Granada se determinará también la hoja de ruta bajo el consenso político, empresarial, universitario y sindical.

"Tiene que servirnos para tener claro que Granada tiene proyecto, ambición e identidad y que no nos vamos a conformar y vamos a seguir ambicionando grandes proyectos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial porque lo merece Granada. Y no nos vamos a quedar callados. Yo tengo claro que me debo a defender mi ciudad, Granada, y ahora la mejor defensa es confiar y creer en nuestra ciudad y seguir apostando porque Granada es la ciudad de la Ciencia para que vengan proyectos de primer nivel", ha dicho Cuenca.

Sobre la repercusión directa de no contar con la AESIA, ha dicho que "la agencia estatal es cuestión de 40 o 50 funcionarios, dicho lo cual lo que venimos defendiendo es que Granada es la ciudad de la ciencia y nos merecemos que venga lo más importante, que son las empresas, y eso no lo va a cambiar nadie. Las empresas no quieren ir, con todos mis respetos, a Coruña, Sevilla o Alicante, quieren venir a Granada y vienen a Granada. Por lo que sea cual sea el resultado, eso ya lo hemos conseguido y tiene que hacer que sigamos moviéndonos", ha concluido.