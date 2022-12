Granada convocará el Pacto de los Mártires para consensuar la estrategia contra la decisión del Gobierno sobre la AESIA

Granada va a agotar todas las posibilidades para reclamar para Granada la sede de la AESIA. Y lo hará vía recurso, reclamación o impugnación si no convencen las explicaciones del Ministerio y viendo los baremos y las noticias que se van publicando sobre puntuaciones de las diferentes candidaturas.

Pero lo hará como se ha hecho en esta candidatura desde el principio: desde el consenso. Así, el alcalde de Granada ha anunciado hoy que va a convocar el Pacto por Granada, conocido como el Pacto de los Mártires, para la semana que viene para "que sigamos andando de la mano" y se decida la estrategia a seguir tanto con la pérdida de la AESI como con el futuro y otros proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología.

El alcalde mantiene que no está conforme con el resultado y pide "que nos trasladen detalle de ese baremo porque lo que vamos leyendo nos genera dudas y queremos conocer cuáles son las notas de la candidatura". Así, "mientras pueda agotarse algún tipo de acción para reclamar la agencia lo voy a seguir haciendo. No sé a nivel administrativo si se puede pero quiero que la decisión la tomemos de forma colectiva y consensuada, por eso tenemos que seguir unidos y seguir trabajando por lo mejor para Granada. No sé si se puede revertir una decisión pero sí reclamaremos transparencia en las notas que ha recibido Granada".

Así, Cuenca va a hacer en los próximos días dos cosas: "no más allá del lunes voy a convocar a todo el consejo redactor de la candidatura para que esto no caiga en saco roto y se convierta en un equipo asesor permanente para seguir haciendo que las empresas vengan a la ciudad y aprovechen el magnífico tejido que tiene nuestra Universidad".

"Y de la misma manera también es el momento de convocar el Pacto por Granada en los Mártires para que sigamos andando de la mano. Lo que no puede ser ahora es que cada uno, según su idea política, aproveche esto para el pim-pam-pum. Ahí no me van a encontrar", ha dicho Cuenca en respuesta a los concejales del PP de Granada César Díaz y Luis González, que horas antes habían criticado la decisión política del gobierno de no dar a Granada la AESIA argumentando "el poco peso del alcalde en su partido y en el Gobierno". "Si el PP quiere salirse de ese consenso y seguir en la bronca, lo que hacen siempre, que lo sigan haciendo, son los que tendrán que dar cuenta. Yo voy a seguir defendiendo a mi ciudad ante quien haga falta con toda la contundencia y con un proyecto de ciudad que hacía décadas que no existía", les ha respondido Cuenca, que les recuerda que ellos arruinaron a la ciudad en 2016 y luego la dejaron tirada al salir del Gobierno en 2021.

La realidad hoy es que Granada, "sea el resultado el que sea, hoy tiene un proyecto sólido de ciudad, un recorrido y suena a nivel nacional e internacional en Inteligencia Artificial y Ciencia y somos, con agencia o sin ella, la ciudad de la ciencia y eso no nos lo va a quitar nadie". "Si el PP quiere salirse de ese consenso y seguir en la bronca, lo que hacen siempre, que lo sigan haciendo, son los que tendrán que dar cuenta. Yo voy a seguir defendiendo a mi ciudad ante quien haga falta con toda la contundencia y con un proyecto de ciudad que hacía décadas que no existía.

Cuenca ha asegurado que ya se ha dirigido a la ministra personalmente "para vernos lo antes posible, con la vicepresidenta, para dejar claro que esta ciudad sigue teniendo la misma potencia en Inteligencia Artificial nacional e internacional que hace unas semanas. Aquí está Granada y queremos que sea tenida en cuenta a nivel nacional e internacional para el desarrollo de grandes proyectos que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología y la Inteligencia Artificial".

Cuenca está esperando ya que desde el Gobierno le den la cita "no solo para tener claro nuestras fortalezas o debilidades, si las hay, respecto a otras candidaturas", sino también para "que siga estando Granada en el mapa nacional e internacional de los grandes proyectos de tecnología, ciencia e inteligencia artificial".

Respuesta a la ministra

Respecto a las declaraciones de la ministra Diana Morant realizadas hoy en Canal Sur, asegurando que el proceso ha sido transparente y defendiendo que Granada ya tiene el Ifmif-Dones y una inversión de 700 millones, Cuenca dice que "ambicionamos todo porque podemos" y asegura que no tiene por qué conformarse con eso. Además, el Ifmif-Dones "no está todavía definido ni garantizado, por lo que yo creo que podemos ambicionar el Ifmif y además la potencia y capacidad de un talento de IA que sale de la UGR y también grandes proyectos. No me conformo con repartos sino con todo aquello que le corresponde a Granada".

"Hay una diferencia y es que hace una década no se aspiraba a nada, nos conformábamos, cargados de nuestro quejío, y ya no nos conformamos", dice.

El PP dice que el Gobierno "ningunea al alcalde"

El grupo municipal del PP ha pasado hoy al ataque político respecto a la decisión del Gobierno de no dar a Granada la sede de la AESIA. Y rompiendo el consenso, ha pasado a atacar al alcalde y culparlo de la decisión. "Hemos ganado por puntos pero hemos perdido por votos y por liderazgo. Después del impecable consenso institucional, el extraordinario sistema económico y empresarial, tras la situación socioeconómica que justificaba el proyecto, la decisión ha sido solamente política. Hemos perdido ante quienes tienen que tomar la decisión. Pedro Sánchez ha vuelto a dar la espalda a un proyecto pese a que él decía que Granada el el epicentro de la Inteligencia Artificial. ¿Qué ha pasado en solo un año para pasar de ser el epicentro a ser el epicentro de la frustración?", se pregunta el portavoz del PP, César Díaz.

"A Paco Cuenca le confiamos la defensa de Granada sin fisuras, le poníamos en sus manos el defender que era la hora de Granada, por lo que tenemos que exigir una explicación. No nos vale el vamos a alzar la voz, no nos vale el nos van a escuchar. Si Sánchez no confía en Cuenca, ¿cómo vamos a confiar los granadinos? Hay que decir claro que el peso político del alcalde y del PSOE granadino en el Gobierno de España es una chufla. Han sido incapaces de convencer que era la hora de Granada".

El PP pide que la candidatura solicite una reunión urgente con el Ministerio para conocer "con luz y taquígrafos los detalles de la decisión" y ha dicho que el el PSOE "se rinde a los socios de gobierno compensando a Yolanda Díaz ante el silencio cómplice de un alcalde que es ninguneado en Madrid".