Granada hará un reconocimiento al médico Jesús Candel 'Spiriman'

Granada reconocerá al médico Jesús Candel, conocido como Spiriman. El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, ha anunciado hoy que, escuchando la petición popular, elevará personalmente una solicitud a la Comisión de Honores y Distinciones de la ciudad para que estudie el reconocimiento más apropiado al médico tras su fallecimiento a los 46 años víctima de un cáncer.

"He podido tener diferencias en las formas con Jesús, no en el fondo, que defendíamos lo mismo, por lo que además de trasladar mi pesar e independiente de lo que me parezca o no, o de esas diferencias, porque no compartía las formas, lo que tengo que hacer como alcalde es escuchar a los granadinos. Y son miles de granadinos los que me están diciendo que tenemos que tener un reconocimiento y voy a elevar propuesta para que determinen cuál debe ser el reconocimiento., si un espacio, un centro de salud o lo que sea", ha dicho el alcalde.

Según Cuenca, "por encima de cuestiones que no compartía, está escuchar a los granadinos", por lo que se elevará la propuesta a la comisión para que determine el tipo de reconocimiento que la ciudad hará y que sea "por consenso".

En los últimos días ha habido peticiones de que sea declarado Hijo Predilecto e incluso de que se nombre al Hospital Clínico del PTS como Hospital Jesús Candel.