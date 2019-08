El brote de listeriosis que se ha detectado en las últimas semanas en Andalucía no ha tenido una especial incidencia con un incremento de casos en la provincia de Granada. Así lo afirma el subdirector médico del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, situado en el Parque Tecnológico de la Salud, Francisco Guerrero a Granada Hoy.

Esta afirmación se produjo a los pocos minutos de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ofreciera nuevos datos sobre la incidencia de esta enfermedad en la comunidad, y que en Granada se mantiene con una persona hospitalizada por listeriosis, y la detección de otros tres casos estas semanas.

"En Granada no hemos detectado ningún tipo de incremento", afirma el médico del San Cecilio, quien explicó que "la listeriosis es una enfermedad en la que solamente un pequeño porcentaje de los casos aparecen en brotes epidémicos". Por este motivo, en Granada no se ha activado ninguna alerta especial más allá de las declaradas a nivel autonómico, nacional e internacional. "Es algo habitual cuando aparece un índice de infecciones bacterianas no esperada, no sólo con la listeria", aclara Guerrero.

Según los datos aportados por el facultativo del hospital del PTS, en la provincia de Granada se detectan "aproximadamente" dos casos mensuales de listeriosis "no relacionados entre ellos, y que tienen que ver con otro tipo de contactos que puedan tener los pacientes". En cifras, y dependiendo del lugar, la incidencia de la enfermedad en Granada está situada entre el 0,3 y el 0,8% de la población cada 100.000 habitantes, comentó Guerrero a este diario: "Es lo que tenemos habitualmente en Granada al mes, no como ha sucedido en Sevilla, que ha sido el origen de la infección".

El subdirector médico del San Cecilio también cree que el número de infectados en Granada por consumir carne mechada con listeria "no tendría por qué subir en un principio". "Parece que la curva epidemiológica dice que hay menos casos", añade Francisco Guerrero, que aún así mantiene la prudencia porque "hasta los 70 días después del consumo del alimento pueden aparecer casos, pero tal y como está evolucionando en Granada, no parece que sea lo esperado".

El médico también explicó que la listeriosis es una enfermedad en la que los síntomas son "muy leves", y que "en la mayoría de los casos ni siquiera el paciente consulta". Estos sufren episodios de "síntomas gastrointestinales inespecíficos, fiebre de pocos días de evolución... En muchos casos no nos enteramos, pero en este caso sí porque han sido muchos en un foco específico".

Por eso, "todos los pacientes que han consumido esa carne y tienen síntomas, consultan". "En eso consisten las alertas: en identificar un foco, hacerlo público, y que se pongan las medidas para que no avance (retirada del alimentos, inmovilización, cierre de la fábrica...)", se congratula Francisco Guerrero sobre las medidas tomadas por las autoridades.