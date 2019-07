Granada registra seis incendios en menos de diez días

Dos incendios sembraron ayer la alarma en el Área Metropolitana de Granada. En concreto, los dos fuegos se declararon en Calicasas y en el barrio granadino de El Fargue, y movilizaron más de medio centenar de efectivos para trabajar en las labores de extinción. Con estos dos, la provincia suma ya un total de seis incendios –cuatro de ellos forestales, uno urbano y otro agrícola en los últimos diez días, que han arrasado más de diez hectáreas.

De los dos incendios que se registraron la tarde de ayer, el primero se inició sobre las 18:00 horas en la zona del paraje de la Loma de las Zaliegas, en el término municipal de Calicasas. Este fuego, clasificado finalmente como incendio agrícola, obligó al plan contra Incendios Forestales de la Comunidad de Andalucía (Infoca) a desplegar un dispositivo que estuvo compuesto por 27 bomberos forestales, tres camiones autobomba y un helicóptero de transporte y extinción.

Poco antes de las ocho de la tarde, el Infoca dio por controladas las llamas, lo que propició la retirada del medio aéreo desplazado, mientras que una hora después, sobre las 21:10 horas, se dio por extinguido este incendio que afectó a un total de cinco hectáreas de zona agrícola.

Sin embargo, horas antes, otro fuego había azotado otro punto del Cinturón: el barrio granadino de El Fargue. Tal y como indicaron fuentes del Infoca, el incendio se inició sobre las siete de la tarde y tenía carácter forestal.

Ante ello, se desplazaron hasta la zona un total de 27 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, un camión autobomba y tres medios aéreos: un avión de carga en tierra y dos helicópteros de transporte y extinción.

En concreto, las llamas se encontraban en la zona cercana a la carretera GR-3102, vía que conecta Granada con Víznar, y que está llena de pastos y matorral. Si bien, estos terrenos, salvo algún cortijo que se ubica en el entorno pero que no corrió peligro, no cuentan con viviendas, por lo que no hubo que realizar ningún tipo de desalojo en la zona amenazada por el fuego.

Poco antes de las 21:00 horas, el Infoca dio por controlado este incendio que finalmente fue extinguido pasadas las once de la noche. Si bien, al cierre de esta edición aún no se conocía el alcance de los daños producido por este fuego.

Hace diez días, el 8 de julio, se registró en Albuñol el primero de los seis incendios –este afectó a 5.000 metros– que han azotado la provincia en lo que va de mes. Tras él, el pasado día 11, otro fuego forestal arrasó 3,5 hectáreas en el Sacromonte, mientras que dos días después, las llamas hicieron acto de presencia en la zona de La Nacla de Motril. Tras ellos, este martes tuvo lugar otro incendio en el que también tuvo que intervenir el Infoca, pese a que era de carácter urbano, en una cuneta de Cenes de la Vega.