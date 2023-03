Granada espera una reunión con la Junta para reactivar la Capitalidad Cultural 2031

El Ayuntamiento de Granada espera una reunión con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para reactivar los trabajos con los que elaborar una candidatura de Granada como Capital Cultural para 2031. Un encuentro que tiene que poner sobre la mesa los compromisos y aportaciones de cada uno en este proyecto, que requiere del apoyo de las distintas instituciones.

Según la concejal de Cultura, María de Leyva, en respuesta a una pregunta del PP en comisión de cultura sobre la candidatura y su evolución, ha instado en varias ocasiones a celebrar una reunión tanto al delegado provincial de Cultura como al consejero de Cultura, pero no se ha recibido respuesta, por lo que ha pedido a los concejales del PP que intercedan para poner celebrar este encuentro.

"Tenemos que sentarnos para ver por dónde vamos a llevar la capitalidad. Nosotros estamos trabajando en programación pero queda a las instituciones ponerse de acuerdo. Esto no es una cosa del Ayuntamiento solo", ha dicho la concejal, que insiste en que el acuerdo tiene que aclarar sobre todo el asunto de las infraestructuras culturales "para ver qué va a aportar la Junta o la Diputación en tema de infraestructuras, no me vale lo que me digan verbalmente. Hay que sentarse y ponerlo negro sobre blanco, reanudar la parte institucional para ver el camino que queremos tomar, por dónde llevarlo", ha dicho la concejal.

La fecha clave: 2025

La concejal ha dicho que como hasta 2025 no hay que presentar la candidatura, hay tiempo y "estamos en ello". Mientras se celebra esa reunión, "en Cultura seguimos en marcha y todos los actos que se programan son para hacer capital cultural".

Fue en 2015 cuando se anunció la intención de aspirar a este título y todavía es algo casi desconocido para la ciudadanía, por lol que la divulgación del mismo es también un reto a afrontar por la corporación. Aunque la candidatura no hay que presentarla hasta 2025, hasta 2027 no se conocería el veredicto.