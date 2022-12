Granada acogerá en marzo una reunión internacional clave para el acelerador de partículas

No todo van a ser malas noticias. Después del varapalo que ha sufrido Granada en el proceso para designar sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), llega el momento de felicitarse por un nuevo paso adelante para que Escúzar acoja el acelerador de partículas. El IFMIF Dones forma parte de un proyecto científico mayor que pretende dar a luz un nuevo modelo energético, alternativo al actual, basado en la fusión nuclear, el mismo proceso que se da en el Sol.

Después del momento clave que supuso la firma en Zagreb el pasado 17 de noviembre del memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) por el que Croacia se compromete a financiar un 5% del total del proyecto (que supondrá una inversión de unos 700 millones de euros, a los que hay que sumar 50 más al año en concepto de explotación) Granada acogerá previsiblemente en marzo una reunión clave para el futuro del IFMIF Dones. Se trata del primer encuentro del comité directivo del proyecto, en el que se reunirán los países interesados en participar en la iniciativa que se proyecta en el Citai de Escúzar.

Así lo confirmaron a este diario fuentes de Fusion for Energy, la organización creada por la Unión Europea para gestionar la contribución europea en ITER, el experimento que buscar una fuente de energía basada en la fusión nuclear, con el que está íntimamente ligado el acelerador de partículas. Desde Fusion for Energy se explica que se creará un comité directivo de Dones para "la gobernanza del proyecto" y la primera reunión de este comité será en Granada la próxima primavera. Fusion for Energy también trabaja en fijar la contribución que asignará al acelerador de partículas. "También se espera que F4E contribuya a través del actual marco financiero plurianual de la UE", indica la organización con sede en Barcelona. Por el momento no se ha fijado cómo se va a contribuir en el proyecto, si con determinadas inversiones financieras o si se explorarán otros caminos

España y Croacia, ya como socias del proyecto, ha solicitado a los países afiliados a Fusion for Energy que "nombren representantes como miembros y observadores, en función de su compromiso e implicación en el programa". También estará en la reunión de Granada en marzo Japón, país que "también ha expresado su deseo de participar, dado su interés en el proyecto y su participación".

El Memorando de Entendimiento firmado el mes pasado en Zagreb establece que España aportará el 50 % del coste actual estimado para la construcción, mientras que Croacia se comprometerá a proporcionar componentes para la construcción de IFMIF Dones por un valor máximo del 5 %.

En la reunión de marzo se encontrarán los delegados de los países interesados. El comité será el encargado de "explorar", indican desde Barcelona, la manera en la que participarán esos posibles socios, entre los que hay países europeos y también figura como elemento clave Japón. Europa y este país asiático ya mantienen una relación científica muy estrecha a cuenta del proyecto IFMIF Eveda, que es "la semilla", explican desde Fusion for Energy, de las iniciativas actuales. Por ahora no se conoce tampoco cómo participaría Japón ni cuándo.

Dimensión internacional

Los embajadores en Croacia de la República Checa, Grecia, Gran Bretaña, Eslovenia, Alemania, Portugal, Bulgaria, Bélgica, Japón, Ucrania, Suiza, Dinamarca, Austria estuvieron el pasado 17 de noviembre presentes en la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno croata y España, que estuvo representada por Felipe VI y Doña Letizia. La presencia de estos embajadores "resalta la importancia de este acuerdo" y les permitió "informarse sobre las formas en que podrían participar" en el acelerador.

En construcción

El pasado mes de julio el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) –organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación– adjudicó las obras de construcción de los primeros edificios la que será la mayor instalación científica del mundo para el estudio de materiales en los reactores de fusión, el IFMID Dones. Después del verano comenzaron las obras en la parcela de 100.000 metros cuadrados del Citai de Escúzar.

Ya se construyen los tres primeros edificios de administración y visitas, control de accesos, almacén y urbanización en una actuación que está cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa DONES PRIME.

Según explicó entonces el Ciemat, el acelerador es un proyecto internacional "para experimentar con materiales a través de una fuente de neutrones de alta energía, generados a partir de un acelerador de partículas de alta potencia que servirá para probar los materiales que se utilizarán en los reactores de las futuras plantas de energía de fusión". En Escúzar se validarán los materiales que luego se emplearán en las vasijas de los reactores de fusión nuclear.

La instalación tiene 2028 como fecha prevista de puesta en marcha, mientras que en 2033 se prevé su inicio de operaciones. Además, esta instalación servirá para el desarrollo tecnológico de materiales que en la futura Planta Demostradora de Producción Eléctrica de Fusión (DEMO).

Junto al acelerador la Universidad de Granada proyecta un edificio dedicado a la investigación, UGR Dones. En esta infraestructura, que ya se ha licitado, se estudiarán nuevos materiales y sus aplicaciones en diversas áreas, desde la salud a la aeronáutica. UGR Dones, que se proyecta como un nuevo campus de la Universidad, permitirá formación de profesionales altamente cualificados y también nuevas líneas de investigación.

Encuentro con Alemania

España y Alemania, a través de la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la embajadora Maria Margarete Gosse, mantuvieron recientemente un encuentro en el que la titular de la cartera de Ciencia expuso la creación del steering commitee -comité de administración- del IFMIF "para ampliar la participación en este fantástico proyecto en Granada", según expuso la ministra Morant en su cuenta de Twitter.