Los 'ojos' de Europa fijan en el norte de Granada una de las zonas de mayor riesgo de incendios de toda España

Con la falta de lluvias y las temperaturas alcanzadas a finales de marzo el nivel de riesgo de incendios en zonas naturales de Granada está en su punto más alto. Así lo establece el programa de la Unión Europea Copernicus, destinado a observar la Tierra a vista de satélite. Los mapas probabilísticos fijan en el norte de la provincia de Granada, en la linde con Almería, una de las zonas de más peligro en estos días por riesgo de incendios. También apunta a que el riesgo es muy elevado en la zona este Cádiz y en determinados puntos de las Islas Canarias.

Este programa internacional frece servicios de información basados en datos de observación de la Tierra por satélite y en datos in situ. Y de esos datos se dilucida que en Granada se encuentra uno de los puntos más sensibles en relación con el riesgo de incendios forestales.

#EFFIS Fire Danger Forecast over the Iberian Peninsula🇪🇸🇵🇹 for 6 April 2023:🟤Very Extreme Danger:➡️In #Andalucía (around #Almería, northeast of #Granada and east of #Cádiz)➡️In limited areas of #CanariasMore at👇 https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/uKvtIHHXKI