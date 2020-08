Granada supera dos brotes de coronavirus, incluido el de Vegas del Genil

Primero las malas noticias: los contagios siguen subiendo de forma escalonada en Granada con once nuevos positivos PCR y hay una persona más ingresada en los hospitales de la provincia, por lo que ya son 13. Segundo, las buenas: no solo no hay brotes nuevos en Granada si no que hay dos menos que ya están en superación, entre ellos el declarado el mes pasado en el entierro de Belicena y Santa Fe, que se cierra con 65 afectados.

De esta forma, la provincia de Granada se queda con 8 brotes activos de los 76 que hay en la comunidad, que tiene en cabeza a Sevilla y Málaga con 17 focos, Almería con 10, 8 en Córdoba, 7 en Cádiz, 5 en Huelva, 4 en Jaén, aunque la mayoría de los casos granadinos son más antiguos que los del resto de Andalucía.

Eliminar de la lista el brote de Belicena-Santa Fe-Vegas del Genil supone que Granada pase de 136 afectados en focos activos a solo 67, quitando los 65 con los que se cerró el caso de velatorio del distrito Metropolitano, y los 4 del otro clúster activo que ya se da también por superado en el mismo área sanitaria.

En el resto de brotes, el mayor es uno de Granada capital que lleva días con 23 afectados, siendo este el mayor de los que quedan en activo, otro en la capital con 7 y otro en el Cinturón con 12, todos ellos ya controlados. Los otros cinco siguen en fase de investigación y trazado de contactos a través de los rastreadores de la atención primaria.

Son cuatro situados en el distrito Sur (Costa-Alpujarra) con 3, 7, 6 y 4 afectados, respectivamente, y otro en el Metropolitano con 5 contagiados, que no han crecido en contagiados en los últimos dos días, por lo que los positivos se están produciendo de forma aislada sin provocar nuevos brotes.

Los datos de contagios siguen sin ser del todo buenos. Cada día hay un promedio de diez test PCR positivos que se añaden al global, pero están muy por debajo de los casos detectados en el resto de provincias andaluzas con peores balances. Por ejemplo, hoy en Almería se han notificado nada menos que 74 PCR positivas, mientras que en Málaga han sido 36 y en Sevilla 32.

Granada fue el epicentro de los rebrotes y los contagios en las primeras semanas de la nueva normalidad, pero quizás la concienciación ante el problema, además del periodo vacacional, están desplazando ese eje hacia otras provincias.

Los once contagios notificados hoy se verá si mañana se asignan a alguno de los 8 brotes de la provincia o si constituyen algunos nuevos (la Junta comprueba la trazabilidad en sus partes 24 horas después de registrar los positivos), algo que por ejemplo no sucedió con los 8 de ayer, todos casos aislados al igual que los del lunes. A pesar de ello, en el IECA se notifican que de esos once casos, nueve son de la jornada de ayer y otros dos a jornadas anteriores.

Aun así, esos once nuevos positivos hacen que la provincia de Granada sea la segunda de Andalucía en superar la cifra de 3.000 contagiados por coronavirus certificados por prueba PCR (3.001 en concreto). Aun así, la cifra total que incluye los serológicos tiene un desfase de prácticamente 800 casos (3.806).

La incidencia acumulada se queda en 161 contagios en las últimas dos semanas en Granada, de los cuales casi exactamente la mitad se han producido en los últimos siete días (80). Por distritos sanitarios, la incidencia se queda en 53-39 en el área Sur, desciende en la Nordeste a 5-3, y también en la capital (47-22) y Metropolitano (55-15).

La cantidad de personas hospitalizadas ha vuelto a subir en una persona, que hace que ahora haya 13 pacientes ingresados en los centros de atención granadinos, uno de ellos en UCI desde el pasado fin de semana. El global de pacientes acumulados desde marzo es de 1.244, 140 en Cuidados Intensivos.

Por suerte, la cifra de fallecidos sigue sin sumar, con un agregado en seis meses de 288 víctimas mortales Los curados crecen en una persona y se colocan en 2.983.