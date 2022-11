Granada ha retirado en un mes 58 terrazas de bares y tramita las tres primeras suspensiones de licencias a los reincidentes

El Ayuntamiento de Granada ha tramitado en el último mes 58 expedientes de retirada de terrazas a establecimientos de hostelería por distintas casuísticas: por tener exceso de ocupación, por no tener licencia o tenerla denegada, por usar un tipo de mobiliario no autorizado o por incluir elementos no permitidos. Además, se ha tramitado la retirada de cuatro tarimas de establecimientos que se cierra y dejan la tarima en la vía pública.

Una política contra la invasión de terrazas y la multiplicación de mesas fuera de licencia que ha hecho que se estén notificando también las primeras retiradas de licencias para los reincidentes por reiteración de faltas muy graves. Son tres las primeras retiradas de licencias ya tramitadas. Según ha explicado en comisión municipal la concejal responsable del área, Raquel Ruz, ya se avisó de que se iban a empezar a retirar licencias cuando los expedientes fueran firmes por faltas graves reiteradas y ya están llegando.

El portavoz de UP, Antonio Cambril, ha dicho en la comisión que es un buen trabajo "pero insuficiente" al considerar que el problema de las terrazas en Granada "se ha ido de las manos". "No vamos al ritmo que debemos. Es una ocupación salvaje", asegura.

La concejal ha respondido que hay algunos "muy incumplidores" y que hay zonas "sensibles que hay que perseguir con las armas que nos permite la ley". "Es la primera vez que se van a retirar licencias, no solo se va a poner una multa. Hemos sido drásticos y estamos haciendo un control exhaustivo".

El portavoz del PP, César Díaz, ha pedido también que cuando se retire la licencia a los incumplidores, dada la fecha del año en la que estamos y que sería hasta final de año, "que no puedan volver a concurrir a la licencia si es reincidente".

Desde el área de Ocupación de Vía Pública han aclarado que sólo se permite que se pongan mesas bajas en las terrazas y que por mesa puede haber solo cuatro sillas. "Una de las cosas detectadas con la Policía y que está dando problema es el mobiliario en los casos en los que no cumple por ordenanza. Hay establecimientos que usan mesas altas y no están autorizadas y permiten que en una sola mesa se metan hasta siete y diez personas. Estamos haciendo un seguimiento de esos casos", advierten desde el área.

El mobiliario que se retira lo almacena el Ayuntamiento, que legalmente tiene que guardarlo durante dos años. Normalmente, los negocios no acuden a retirarlo ya que tendrían que abonar una multa, por lo que lo dejan sin recoger. Ahora el Ayuntamiento estudia la forma de donar ese mobiliario de mesas y terrazas a entidades sociales, ONG o colegios para su uso.