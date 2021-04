Granada ya toca el pico de la cuarta ola del coronavirus

Si a finales de la semana pasada, los datos indicaban que Granada se acercaba al pico de casos de coronavirus de esta cuarta ola, durante la actual se tocará definitivamente el techo salvo giro de los acontecimientos. Con cifras ya prácticamente consolidadas, los contagios están aminorando su velocidad de difusión de forma muy importante, tanto los notificados como los diagnosticados, y las tasas de incidencia se reducen, en especial la que marca la tendencia de futuro, la de siete días, que tras una semana vuelve a bajar de los 200 casos. Sin embargo, la situación hospitalaria no termina de mejorar. Si todo cumple la lógica de olas anteriores, será a finales de esta semana o principios de la que viene cuando empiecen a caer las camas ocupadas. En el día de hoy se han reportado, como era de esperar, 77 nuevos ingresos, pero estos recogen los producidos, por lo menos, en los tres últimos días, ya que en el fin de semana no se produjo ninguno. También hay un acumulado de fallecidos, que suben de golpe en 8.

Granada parece estar ya en el pico de la cuarta ola, y que el inicio del descenso de la curva está más cerca que hace una semana (que está por ver si es rápido o progresivo). Los datos hablan de un frenazo en el incremento radical de datos de las tres últimas semanas. En el día de hoy se han notificado al Ministerio de Sanidad 244 contagios por coronavirus (según el IECA, el parte de la Junta reduce uno) lo cual supone, en comparación con el martes pasado, una cierta estabilización en el recuento. Bien es cierto que hace una semana un fallo técnico evitó que hubiera cifras de contagios en Granada, pero al día siguiente se ofrecieron las acumuladas, y la media de los dos días fue de 239,5. Estancamiento.

También lo refleja el número de casos notificados los últimos siete días con respecto a los siete anteriores. En la última semana se han sumado un total de 2.334 contagios remitidos al Renave por 2.311 de la anterior, un crecimiento de solo un 1%. El aumento de casos de la semana del 6 al 13 de abril fue del 95%. Por mucho que pueda haber desfases, la diferencia es enorme y no se explicaría solo con un 'efecto acumulación'. La media de casos notificados habla asimismo de que la media semanal se queda en 333 y en la anterior fue de 330.

Más datos que hablan del estancamiento propio de la fase alta de una ola de coronavirus: los casos según fecha de diagnóstico, y sin contar con el dato de casos concretos del día de ayer (16 de los 244 notificados) porque distorsionarían la serie, ya que estos están más consolidados, el pico es más que evidente. Si es por totales acumulados, esta semana los casos decaen con respecto la anterior (2.160 frente a 2.367). Como los datos más actuales acumulan algunos días de retardo, la diferencia (más de 207 casos) quedaría algo más nivelada, según la lógica de cifras que se están dando. Además, después de que la semana anterior el aumento fuera del 96,9% en esta decrece hasta el -8,75%. Como en el enunciado previo, lo más normal es que tienda a un salgo negativo pero menor o de un crecimiento incluso inferior al 5%.

Además, los datos dan muestras de volver a consolidarse después de que las notificaciones de ayer no 'rellenaran' los huecos pertinentes. De los 244 casos remitidos hoy, 115 se corresponden al día de ayer, 92 al domingo, y 14 a hoy, por lo que solo se han 'repartido' 23 casos en jornadas anteriores. Esto ayuda a que las tasas de incidencia se vayan consolidando poco a poco. En la provincia la ratio a 14 días pasa de 467,5 casos a 458 y la que indica lo que va a ir pasando, la que cuenta los últimos siete, después de una semana sobre la tasa 200, baja de esa cifra para quedarse en 194,9 casos por cada 100.000 habitantes en una semana. El miércoles pasado estaba en 212. El descenso afecta principalmente a las áreas más pobladas: está en 506,8 en el Metropolitano (532 ayer) y en 463,5 en el de la capital (estaba en 476). Sin embargo, repuntan en las zonas Nordeste (de 401,2 pasa a 425,7) y Sur (de 308,7 a 324,2). En estas dos últimas zonas la cuarta ola aún no ha tocado techo.

En el parte de ayer ya se dijo en estos análisis que los 0 ingresados en los hospitales granadinos el sábado y el domingo no tenían mucha pinta de ser reales. Y que eso se comprobaría hoy. Aparte que, desde el verano pasado, no se encadenaban dos días sin ingresos nuevos, la última vez que pasó, a finales de febrero, al día siguiente hubo un fuerte repunte. Y es exactamente lo mismo que ha pasado hoy, y que demuestra que hubo fallos en el recuento aunque oficialmente no se dio explicación. Granada acumula 73 nuevos ingresos, que teniendo en cuenta que deben sumar los del sábado, el domingo, y los de ayer, salen a una media de 25 en esos tres días. Que ya son bastantes. A UCI se fueron 9 de ellos.

En cuanto a la situación real, aunque en contagios se esté en el pico de la cuarta ola, en los hospitales eso no se alcanza hasta varios días después. Viendo la evolución de movimientos de camas y de casos, a final de esta semana podría vislumbrarse el inicio de una despresurización de la presión en los centros asistenciales, aunque lo más seguro es que esta empiece a llegar a partir de la que viene. De momento, Granada cuenta con 372 ingresados, otro tope de esta cuarta ola (+2 con respecto a ayer), de los cuales 296 están planta (-1) y 76 requieren Cuidados Intensivos (+3).

El parte también indica la muerte de otras 8 personas en Granada por coronavirus, un repunte importante que parece haber escondido detrás algún acumulado de días atrás, y que elevan el saldo de lo que va de mes en 52 personas (1.652 en lo que va de pandemia). El número de curados no ha sido muy alto tras el acumulado de ayer. Solo hay 69 más para un total de 62.941. Los casos activos suben hasta los 13.818.

En cuanto a la situación de los centros educativos de la provincia, permanece cerrado uno (sobre un total de 856) y aulas clausuradas hay 48 de 8.700. Se ha procedido a reabrir 21.