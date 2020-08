Granada crea una web y una comisión antifraude para seguir los proyectos Edusi

El Ayuntamiento de Granada ha presentado hoy la nueva página web que recogerá todos los trabajos con fondos Edusi del proyecto De tradición a innovación, cofinanciado al 80% con fondos Feder. Un requerimiento al que obligaba el Ministerio de Hacienda y que afecta a todas las ciudades que gestionan proyectos Edusi con el objetivo de ofrecer los mismos contenidos de partidas. Se trata de www.europagranada.es

En esta web se incluirán también los nuevos proyectos. De los cinco que presentó Granada para validación, se han aprobado ya tres y esperan que los otros dos se validen también próximamente y en septiembre se tengan ya los cinco listos para su presentación.

Además, el Ministerio establece apartados que todos tienen que cumplir como evaluación, gestión o comunicación. Después cada ciudad especifica sus proyectos. "Dos palabras clave: transparencia y comunicación. El Gobierno obliga a que la información esté en la web para ciudadanos y el propio Gobierno. Y comunicación para que cualquier ciudadano de España pueda entrar en la página y ver el grado de actuación y ejecución", ha explicado el concejal de Personal y alcalde en funciones, Francisco Fuentes.

A partir de septiembre se irá "alimentado" cada apartado, sobre todo el seguimiento de proyectos. Además irán los datos económicos esenciales de cada uno y breve reseña de la intervención.

Este paso ya ha sido validado por el Ministerio. "Si no existía no podían dar validez a ninguno de los proyectos. Desde que nos incorporamos el año pasado hemos estado trabajando con la empresa adjudicataria para impulsar la página y que el Gobierno no paralizara la ejecución".

También se comunicarán proyectos esenciales y con consideración de buenas prácticas, con enlace donde se colgarán todos los proyectos que el Ayuntamiento entiende como buenas prácticas para que los valide el Ministerio y generar sinergias con otras administraciones. Por ejemplo, el de Santa Adela.

"Cada vez que vayamos identificando proyectos el compromiso de este equipo en base a principios de transparencia y comunicación, irá con enlace directo en la web del Ayuntamiento irá alimentando esta página para que no haya duda de que lo que se hace corresponde a los proyectos realmente ejecutados".

Se obliga también a constituir una comisión antifraude por funcionarios para que controlen que todos los proyectos que se van anunciando "se ajustan a la legalidad".

Enrique Hernández, gerente de la Fundación Albaicín, ha explicado ya algunas pruebas que se han hecho para validar la página. "Es una herramienta imprescindible porque los proyectos hay que ejecutarlos y comunicarlos. Es una obsesión de la Unión Europea para que se vea su financiación", ha dicho.

Se puede entrar por el Ministerio de Hacienda, a través de su portal web único, aparecen todas las ciudades Edusi, entre ellas Granada. También hay un propio enlace europagranada.es, que también se enlazará con la web del Ayuntamiento en septiembre.

Donde más se trabajará es en la pestaña seguimiento de proyectos, con información del objetivo temático en la que está enmarcado, concejalía responsable, descripción, inversión, tiempo y planos. La intención es también hacer vídeos que muestren la evolución de esos trabajos.

Se ha incluido también un mapa para situar todas las actuaciones.