Guía práctica para hacer el transbordo gratuito entre el Metro y el autobús

Quedan dos días. El próximo domingo 15 de julio, si todo marcha como está previsto, entrará en funcionamiento el transbordo gratuito para los usuarios que realicen su viaje con cualquiera de los autobuses de la empresa Rober, y después se monten en el Metro de Granada. Una prestación muy reclamada por los usuarios del transporte interurbano y que ha tardado en llegar más de 10 meses tras la inauguración del tranvía.

A partir del domingo, los usuarios podrán realizar ese cambio de medio de transporte sin coste alguno, algo que mejorará las conexiones entre ambos y facilitará el traslado de viajeros. Además, un día después, se pondrá en marcha la nueva reordenación de transporte público de la capital, que cambiará la movilidad de la ciudad de nuevo.

Pero los viajeros aún no lo tienen del todo claro. Como pasó en septiembre de 2017, las personas que toman el Metro no saben qué tarjetas deben usar para que ese transbordo sea gratuito. En los últimos días, las preguntas en las paradas del Metropolitano y de los autobuses han sido constantes, ya que la ciudadanía aún no se ha terminado de aclarar sobre qué tarjeta es la que debe usar.

La tarjeta de color verde del Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada es la única que sirve para que el transbordo entre el autobús urbano y el Metro sea gratuito. Ninguna de las otras tarjetas que los granadinos tienen a su disposición servirá para obtener esta prestación en los intercambios.

Este título, de color verde, siempre se había asociado a los autobuses interurbanos que transportaban a los habitantes de los municipios a la capital. Con la llegada del Metro de Granada, también empezó a usarse para viajar en el tranvía y ahora será imprescindible para todo aquel que quiera subir al Metropolitano de Granada tras haber usado cualquiera de los autobuses de la empresa Rober que circulan por la capital granadina (quedan excluidos de esta oferta los buses al aeropuerto).

Pero hay un detalle a destacar y de mucha relevancia. Todo aquel que ya disponga de esta tarjeta deberá acudir a uno de los más de 200 puntos de distribución autorizados para reconfigurar la tarjeta. Es un aspecto fundamental, ya que sin este paso previo no se podrá subir al Metropolitano de forma gratuita a partir del día 15.

Las tarifas varían en función de en qué dirección se haga el transbordo, es decir, si se usa primero el autobús de Rober y luego el Metropolitano, o viceversa. Pero el resultado es el mismo: el usuario pagará en total 1,01 euros.

En caso de montar primero en un autobús, el usuario pagará con su tarjeta el importe íntegro de 1,01 euros, y dispondrá de 60 minutos para realizar el transbordo con el Metro. Una vez llegado a la parada, el usuario volverá a pasar su tarjeta por los lectores, siendo gratuita la entrada a los vagones del tranvía.

Si el trayecto se hace a la inversa, el usuario montará en el Metro pagando 0,82 céntimos en los lectores de tarjetas y dispondrá de 60 minutos para subir en un autobús, en el que pagará con la tarjeta del Consorcio 0,19 céntimos más, lo que suma ese importe total de 1,01 euros a pagar por el uso de ambos transportes combinados.

Ninguna de las otras tarjetas a disposición de los granadinos (ni Credibus, Bono Joven o Universitario de Rober ni las tarjetas flexibles o rígidas del Metropolitano de Granada) funcionarán a la hora de hacer este tipo de transbordos entre bus y tranvía, aunque en el caso de las de autobús seguirán manteniendo sus ventajas para combinar autobuses.