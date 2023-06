Hallan los restos arqueológicos de la segunda mayor ciudad romana de Granada

Dicen los arqueólogos que puede ser más grande que Baelo Claudia y puede que casi igual que Itálica. La antigua ciudad romana de Ilurco podría ser más importante de lo que se pensaba a tenor de los últimos descubrimientos en el yacimiento arqueológico del Cerro de los Infantes, situado en Pinos Puente. La última campaña de campo en el enclave, que lleva un mes desarrollándose, y que seguirá al menos otro más, ha datado en la época romana lo que hasta ahora se pensaba que eran los restos cristianos de la estructura del Castillo de Velillos, situado en la época de la Reconquista. Pero es que hay más: no se trataría de una fortaleza, sino del criptopórtico del foro de la antigua Ilurco, y que la convertiría en la segunda ciudad romana en importancia en apenas una veintena de kilómetros en Granada junto a la antigua Iliberri, situada en el actual barrio del Albaicín de Granada capital.

Este hallazgo supera en importancia al de la Villa Romana de Salar, ya que supondría situar en el mapa el foro de Ilurco, es decir, el corazón de las antiguas ciudades romanas donde se desarrollaba la vida social y que tenía funciones comerciales, financieras, religiosas, administrativas y económicas. Por analizar y excavar se estima que quedan cerca de 250 hectáreas y supondría sacar a la luz y hacer visitable y ‘musealizable’ el casco urbano de una urbe romana en la provincia de Granada, con la estructura de calles, templos, palacetes, basílicas y plazas comerciales.

Estas son las primeras estimaciones realizadas por el equipo encabezado por el catedrático de arqueología de la Universidad de Granada, Andrés Adroher, en el hasta ahora conocido como Cerro de los Infantes, y que ya estaba declarado como Bien de Interés Cultural. Este yacimiento, cuyos primeros vestigios datan de la Edad del Bronce, se conocía por su importancia como asentamiento íbero y posteriormente cristiano, aunque nunca se había demostrado su relación con la cultura romana.

Los trabajos encabezados por Adroher forman parte de una investigación tipo Cátedra que en este caso financian la Fundación Iberdrola, el Ayuntamiento de Pinos Puente y la Universidad de Granada, potenciado por la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. "No se había trabajado en profundidad. En los años 70 y 80 del siglo pasado se había hecho algunas cosas, pero apenas se publicó nada", explica el catedrático. "Sabíamos que existía, pero de forma científica apenas se sabía nada", añade el investigador como motivo para el inicio de la campaña en el Cerro de los Infantes, que podría empezar a llamarse con más seguridad Ilurco a partir de ahora. "Decidimos tantear varios puntos del terreno y nos hemos encontrado sorpresas", concluye.

En el lugar ya existían vestigios en superficie como muros o una "cisterna" en la parte alta del cerro "que no se entendían". Tampoco entendían los investigadores su relación con posiciones de ataque de los ejércitos cristianos durante la Reconquista o defensivas de los musulmanes en su momento, ya que su posición no era estratégica y Granada permanece oculta tras el cerro del Piorno, lo que hacía dudar de su efectividad como estructura militar. "Como se te meta un ejército que venga de la Vega, ya lo tienes encima, por lo que no es rentable", abunda el arqueólogo encargado de la campaña. Fue en ese momento cuando incidieron en la investigación hasta datar los muros del castillo medieval mucho antes: la época romana.

Su primera conclusión es que los muros, de unos cuatro metros de altura, no son más que criptopórticos, estructuras que circundan y "embellecen" el foro de la antigua ciudad romana, que además "están extraordinariamente bien conservados", valora Andrés Adroher. "Una estructura de este tipo, relacionada directamente con el foro, de estas dimensiones y tan bien conservado apenas se conocen en Andalucía", afirma de forma rotunda.

De confirmarse la importancia de estos restos y su relación con esta época, Granada consolidaría su importancia como enclave romano con los recientes hallazgos de los restos de una construcción de la antigua Iliberri en el Albaicín, los tesoros que siguen brotando de la Villa de Salar, y la puesta en valor de las de Mondragones y el Zaidín, en Granada capital: "Es mucho más importante que Salar. Esta es una ciudad que compitió en importancia con Iliberri, con Granada. Serían los dos asentamientos romanos más importantes de la provincia, sin ninguna duda". Es más, remarca: "Esto sería bastante más grande que Baelo Claudia, mucho más, y tendría que ver Itálica. Creo que no, pero no le iría a la zaga".

La importancia de situar el foro de una ciudad romana en Granada, en este caso en Pinos Puente, abre la posibilidad a encontrar nuevos restos de edificios relevantes en la zona, ya que en estos lugares había templos religiosos, mercados o tribunales de justicia. "Están todos los edificios de grandes dimensiones con columnas, mármoles, etcétera, y nosotros hemos dado con uno de ellos", explica el catedrático. La ciudad al completo podría tener entre 200 y 250 hectáreas de terreno por excavar.

Los siguientes pasos de la investigación son continuar hacia el interior del edificio, del criptopórtico encontrado en el Cerro de los Infantes, para corroborar que se trata de este tiempo construcción y ver su estado de conservación, que se espera se mantenga tan bien como su vista exterior. Posteriormente se acometería la excavación del lugar en el que se supone que estaría situado el foro, y que podría arrojar nuevos tesoros y evidencias de la importancia del lugar en la era romana de Granada. De ir todo bien, encontrar financiación, y confirmar la relevancia de los hallazgos, las prospecciones pueden durar años. De entrada, habrá que esperar medio año a partir del verano para que los estudios sobre los materiales en laboratorio encontrados tengan corroboración científica.

"Ahora es mejor esforzarnos en el foro. El yacimiento presentará una muralla, edificios, templos, eso irá apareciendo", explica el catedrático que responde a la posibilidad de encontrar restos de otras construcciones romanas emblemáticas: "Un anfiteatro es poco probable. Ilurco tenían estatus jurídico de municipium en la era romana, que es elevado, pero no mucho. Un teatro es posible. El de Guadix existe pero porque era una colonia, era de primer nivel. Ilurco no llega a ella. Pero tampoco sabemos población y si podría albergarlo".