Haybarrio, una web para ayudar al comercio local de Granada que se ha exportado al resto de España

La empresa de comunicación Hayidea, de la zona de Gran Capitán, desprende amabilidad y humanidad desde el primer momento en el que descuelgan el teléfono. Esas son las características que han impulsado al matrimonio que está detrás, Víctor Canito y María Rodríguez, a crear la plataforma on-line Haybarrio en pleno confinamiento para ayudar al comercio local.

Al principio surgió como un proyecto para enlazar al comercio de proximidad con los clientes de la zona de la Plaza Gran Capitán para ayudar a estos vecinos a conseguir productor de primera necesidad durante el encierro. Pero pronto el proyecto creció a otras áreas de Granada y ya cuenta con 256 establecimientos en la provincia y 800 en toda España: “Cuando empezó a funcionar con tanto éxito en Granada comenzamos a lanzarlo a otras ciudades, como Almería, Coruña, Santander, Badajoz, Madrid, Málaga... Y seguimos metiendo comercio. Hace poco nos ha llamado Mariscal para sumarse, que son 4 locales en Granada, o todo Merca 80”, cuenta el responsable de Hayidea, que añade a los establecimientos de forma totalmente gratuita.

Y es que el propietario de la agencia no sólo los suma a la plataforma, también les presta asistencia desinteresada cuando se ponen en contacto con él. “Como agencia de comunicación, intento resolver sus problemas cuando me llaman. Les doy consejos y les hago funciones de consultoría”, cuenta Canito, quien señala que empezó esta iniciativa con la intención de ayudar a los propietarios de esa pequeña tienda de la esquina en tiempos difíciles.

“A día de hoy no he rentabilizado el trabajo.En esta situación no me parece ético cobrarle, por ejemplo, al propietario de una carnicería por ayudarle en cosas que son nuevas para él. Están aprendiendo en esta nueva situación”. Así que tanto él como su mujer no sólo han creado la página web, también dedican muchas horas por teléfono para explicarles trucos para llegar a más clientes a través de redes sociales o cosas así.

El funcionamiento de la web es muy sencillo: los usuarios pueden buscar las tiendas bien por el código postal de su barrio, bien por el tipo de servicio o bien por ciudades. Y los comercios ofrecen su vía de contacto –correo electrónico, teléfono o WhatsApp–.“Algunos son empresas de comercio electrónico, como una negocio de cordero lechal de Burgos, distribuyen para toda España, son lo menos. La idea es ayudar a la tienda que está cerca de tu portal”, explica Canito.

Como la idea surgió en las primeras semanas de confinamiento, sólo han admitido comercios de bienes de primera necesidad:carnicerías, pescaderías, panaderías, tiendas de ultramarinos y droguerías. “Recibíamos muchas llamadas de otro tipo de establecimientos que nos pedía ayuda pero no hemos podido admitirlos. Ahora estamos planteando como abrirnos a estos negocios para la nueva etapa”, cuenta el propietario de Hayidea.

Y es que la iniciativa no sólo está previsto que siga en pie durante la desescalada sino también que crezca, a tenor de las restricciones que todavía seguirá habiendo tanto para propietarios como para clientes. “Tendremos que ir ampliando a otro tipo de comercios cuando ellos empiecen a abrir sus tiendas porque debemos que estar al lado de esos pequeños negocios” porque “las normas siguen siendo muy restrictivas”. “El panorama no cambia mucho hasta julio. Ahora tenemos clara la temporalidad y las medidas que se estaban tomando se aclaran un poco.Los comercios de primera necesidad están adaptados a esta nueva normalidad pero al otro tipo de comercio sí que les afecta”, señala sobre el futuro de la web, que seguirá prestando servicio para todos esos que ya se han acostumbrado al entrega a domicilio o los que por edad o por patologías prefieran seguir reservándose en su casa.