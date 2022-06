Huelga de autobuses en Granada: comienza la manifestación de los trabajadores de la Rober en una jornada con retrasos en todas las líneas

Los trabajadores de Rober están secundando hoy la primera jornada de paro total en el transporte urbano de Granada tras no haber llegado a un acuerdo con la empresa sobre la renovación del convenio laboral. Desde esta mañana el transporte funciona con servicios mínimos y los trabajadores están participando en una manifestación que ha salido desde Caleta.

Varios centenares de trabajadores están recorriendo las calles que los llevarán hasta la Plaza del Carmen, donde seguirán pidiendo soluciones a su situación y pedirán la mediación del Ayuntamiento al tratarse de un servicio municipal aunque con gestión privada. "Por el empleo de calidad y el transporte público" es el lema de la pancarta que encabeza la protesta, convocada por el comité de empresa integrado por UGT, CCOO y CSIF.

Mas de 300 trabajadores rechazaron ayer la propuesta de la empresa porque no están dispuestos a perder poder adquisitivo y los negociadores tienen orden de no aceptar otra cosa que no sea esa revisión del IPC a lo que quede al final del año.

Desde las 6 de la mañana han estado en la puerta de las cocheras para que se cumplieran los servicios mínimos, que son de un autobús por línea salvo en horas punta que sube al 30% de la flota. El presidente del comité de empresa dice que no hay fecha de nueva reunión pero que espera la convoquen en horas o los próximos días para solucionar la situación.